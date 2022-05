Laurita Fernández posó de frente y de espaldas con lencería blanca y se robó todas las miradas

Laurita Fernández es de las bailarinas más talentosas del país quien, además, demostró ser muy buena actriz y conductora de televisión. La artista es muy completa y eso la llevó a tener una gran cantidad de seguidores que están al pendiente de lo que ella hace.

En sus redes, Laurita comparte a diario con sus casi 5 millones de seguidores el día a día laboral, los canjes y en el último tiempo, el avance de la remodelación de su casa, la que habían comprado con Nicolás Cabré, pero que se quedó ella.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una sesión de fotos en ropa interior que realizó para una conocida marca de lencería.

La artista lució un conjunto de encaje en color blanco con el que captó todas las miradas. Laurita posó de frente y de espaldas para mostrar la lencería que promociona y los comentarios no tardaron en llegar.

Laurita Fernández deslumbró con un conjunto de ropa interior blanco con encaje

La publicación superó los 55.400 “me gustas” y recibió cientos de comentarios en los que halagaron su figura. “Hermosa dama”, “que diosa sos lau”, “bombaaaa”, “Hermosa Laurita”, “Sos una mujer muy bella”, fueron algunos de los mensajes.

Incluso, un seguidor destacó la carrera por sobre las fotos: “La admiro, pero ella se esforzó para todo lo que ha logrado, es una mujer diez, nunca hablo mal de nadie, solo arriba por sus logros”.

Laurita Fernández no pudo ver el video del accidente de Fede Bal

Federico Bal regresó este martes a la Argentina luego del trágico accidente que sufrió mientras grababa para “Resto del mundo” en Brasil. El actor debió ser operado y estuvo 12 días internado en un hospital del país vecino, situación que preocupó a su entorno y Laurita Fernández, su exnovia, no quedó exenta.

“Qué bajón (lo que le pasó). Con Fede tengo un re buen vínculo”, comenzó diciendo la acrtriz sobre la situación que puso en peligro la vida de su expareja.

Y al ser consultada por el periodista, reconoció que le resultó imposible ver el video del accidente que se difundió, en el que se puede ver en detalle el momento del accidente del presentador de Resto del mundo (eltrece).

“No, no pude porque las imágenes me parecieron fuertísimas. Vi en las redes y en un momento atiné a apretar el botón y poner play y después dije ‘no, no puedo’. Es muy fuerte ver algo así”, confesó Fernández con total sinceridad.

“A Fede lo noté muy positivo y me alegra que tenga esa actitud. Siempre es mejor afrontar todo así. No siempre es fácil. Lo más lógico sería bajonearse o ponerse mal, y a él lo noto con una actitud muy genial frente a estas cosas y supongo que eso lo va a ayudar a ponerse mejor y más rápido”, agregó.

Y cerró: “Hablamos muy poquito porque cuando pasa algo así, más allá de que sea una expareja, es alguien a quien yo conocí durante mucho tiempo. Y cualquiera que haya pasado algo semejante con quien haya compartido tanto tantos años o cosas de trabajo, también le escribiría”.