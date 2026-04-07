Las zapatillas con cordones ya no están de moda: el estilo europeo otoño-invierno 2026 es elegante y lavable

Existe una nueva forma de entender la comodidad en los pies con un calzado cotidiano. Sin cordones, el estilo europeo se impone como la nueva moda en otoño.

La moda ya no se basa en lo visual, sino en cómo se siente cada paso.

Durante años, las zapatillas con cordones dominaron el día a día por su versatilidad y estilo, pero la nueva moda europea está desplazándolas silenciosamente. La clave ya no está solo en el diseño, sino en la practicidad y el confort, especialmente en edades donde el bienestar del pie se vuelve una prioridad.

Lo que antes parecía un detalle menor, como tener que atarse los cordones, hoy empieza a verse como una incomodidad innecesaria. En su lugar, aparecen modelos más funcionales, fáciles de usar y con tecnologías que se adaptan al movimiento natural del cuerpo.

tendencia zapatillas Los materiales del calzado se adaptan al pie y a una limpieza sencilla. WEB El auge de las zapatillas sin cordones: comodidad, diseño y funcionalidad en un solo calzado Dentro del universo del calzado cómodo, no todas las zapatillas ofrecen la misma experiencia. Aunque muchas prometen confort, algunas características como suelas rígidas, materiales poco flexibles o plataformas excesivas pueden generar molestias con el uso prolongado.

Por eso, el foco actual está puesto en modelos que realmente se adapten al pie. Las zapatillas sin cordones ganan protagonismo porque eliminan puntos de presión innecesarios y simplifican su uso diario. Este tipo de diseño permite calzarse y descalzarse sin esfuerzo, algo especialmente valorado en rutinas activas o en personas que priorizan la practicidad.

Un ejemplo claro de esta tendencia es el modelo elegido por Martha Stewart, quien encontró en este estilo una solución ideal. Las zapatillas Ultra Flex 3.0 Neptune de Skechers combinan estética deportiva con elegancia, logrando un equilibrio entre funcionalidad y estilo que encaja tanto en actividades cotidianas como en viajes.

Uno de los aspectos más innovadores es la tecnología Slip-In de Skechers, que permite colocarse el calzado sin usar las manos. Este sistema incorpora una almohadilla en el talón que asegura el pie, evitando que se deslice, incluso sin cordones. Además, este detalle aporta un leve efecto visual que estiliza la figura.

de Skechers, que permite colocarse el calzado sin usar las manos. Este sistema incorpora una que asegura el pie, evitando que se deslice, incluso sin cordones. Además, este detalle aporta un leve efecto visual que estiliza la figura. En el interior, la comodidad se potencia aún más. La plantilla de espuma viscoelástica brinda una pisada suave, mientras que el material superior, flexible y elástico, se ajusta al pie sin generar presión. Todo esto convierte a este tipo de zapatillas en una opción cada vez más elegida para el uso diario. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martha Stewart (@marthastewart48) Cómo limpiar correctamente estas zapatillas y por qué son ideales para el uso diario Además de su comodidad, otro factor que impulsa esta tendencia es la facilidad de mantenimiento. A diferencia de otros calzados más delicados, estas zapatillas están pensadas para un uso intensivo sin complicaciones al momento de limpiarlas. La propia Martha Stewart lo explica desde su experiencia cotidiana: “Soy muy activa, camino mucho, paso mucho tiempo en el jardín, a menudo con las gallinas y los caballos, y viajo con frecuencia; estos zapatos me permiten sentirme completamente cómoda”. Esta versatilidad las convierte en una opción práctica para distintos entornos y actividades.

las convierte en una opción práctica para y Pero el uso constante también implica suciedad, y ahí aparece otra ventaja clave. “Las remojo en un recipiente con agua tibia y un poco de jabón, las froto con un cepillo y luego las dejo secar”. Este método simple permite mantenerlas en buen estado sin necesidad de productos especiales ni cuidados complejos.

y ahí aparece otra “Las remojo en un recipiente con y un poco de las con un y luego las Este método simple permite mantenerlas en sin necesidad de productos especiales ni cuidados complejos. Además, muchos de estos modelos pueden lavarse directamente en el lavarropas, lo que facilita aún más su mantenimiento. Esta característica las diferencia de otros tipos de zapatillas que requieren tratamientos más delicados o que se deterioran con facilidad. tendencia zapatillas La evolución de las zapatillas es práctica, adaptable y alineada con las necesidades diarias. WEB Las zapatillas sin cordones representan un cambio claro en la forma de elegir calzado: menos complicaciones y más bienestar.