Las soluciones prácticas y económicas para eliminar para siempre las chinches de tu cama

Estas son grandes soluciones que puedes llevar a cabo para eliminar las plagas que no te dejan dormir con comodidad.

La plaga de chinches en la cama se pueden erradicar con estas soluciones caseras.

Las chinches son unos insectos que son difíciles de identificar y por supuesto de erradicar. Sin embargo, hay increíbles trucos caseros que puedes llevar a cabo para eliminar esta plaga molesta que se nutre con sangre de humanos y otros animales de sangre caliente.

Hay olores que repelen a estos insectos como el tradicional vinagre y bicarbonato, o la menta y la lavanda, serán grandes aliados para poder eliminar las chinches. Ponlos a prueba para dejar todo de lado.

Plagas La plaga de chinches en la cama se pueden erradicar con estas soluciones caseras. Web ¿Cuáles son los mejores remedios para tus chinches? Vinagre y bicarbonato Esta es una de las mejores combinaciones ya que actúa como un insecticida. Lo que tienes que hace es mezclar una cucharadita de bicarbonato en un vaso o recipiente con vinagre, para luego rociar el líquido en aquellos espacios donde haya chinches.

Olor a menta Aquí nos encontramos con un olor que no es nada agradable para las chinches. En formato aceite es la mejor opción debido a que resulta sutil y relajante para las personas, pero sumamente molesto para estos bichos. Lo que tienes que hacer es colocar algunas gotas sobre el colchón o la ropa de cama.

Sal Otro de los remedios disponible es la sal que no las mata por completo, sino que ayuda a ahuyentarlas, ya que ésta impide su rápida reproducción. Lo que debes hacer es esparcir sobre las esquinas, grietas, marcos y patas de los muebles, así como detrás de la cabecera o debajo del colchón.

Plagas La plaga de chinches en la cama se pueden erradicar con estas soluciones caseras. Web Alcohol Este es un veneno para las chinches. En este caso tienes que esparcirlo sobre la superficie afectada y, automáticamente, su olor provocará que las chinches se asfixien en cuestión de minutos. Lavanda Por último, tenemos estas plantas que son insoportables para las chinches. El aroma de la lavanda contiene químicos que son tóxicos. La aplicación es de 20 a 30 gotas mediante un rociador con un poco de agua.