Las personas que no usan nunca accesorios poseen estos 4 rasgos destacados, según la psicología

En un mundo donde la imagen personal ocupa un lugar central —desde redes sociales hasta ámbitos laborales— hay quienes eligen prescindir por completo de accesorios como anillos, aros, pulseras o relojes . Para muchas personas, esta elección es consistente en el tiempo y forma parte de su identidad .

Según la psicología , este patrón puede estar vinculado a ciertos rasgos de personalidad y estilos cognitivos bien definidos. La forma en que elegimos vestirnos y presentarnos no es azarosa.

El concepto de “extended self” (yo extendido), desarrollado por el investigador Russell Belk, plantea que las personas integran objetos y posesiones a su identidad psicológica . Es decir, lo que usamos comunica quiénes somos o cómo queremos ser percibidos.

Desde esa perspectiva, elegir no usar accesorios también comunica algo: una decisión consciente de reducir elementos simbólicos visibles . No se trata de ausencia de identidad, sino de una forma distinta de expresarla.

Además, estudios sobre minimalismo y bienestar publicados en revistas como Personality and Individual Differences sugieren que reducir estímulos materiales puede asociarse a mayor claridad mental y menor distracción sensorial .

Los rasgos que comparten las personas que no usan accesorios

Cuando la ausencia de accesorios es sistemática y no ocasional, la psicología identifica cuatro rasgos destacados que suelen estar presentes:

1. Alta orientación a la funcionalidad

Estas personas priorizan la utilidad sobre la ornamentación. Prefieren que cada elemento tenga una función clara y concreta.

2. Baja necesidad de validación externa

Al no depender de elementos visuales adicionales para completar su imagen, suelen mostrar mayor seguridad interna y menor búsqueda de aprobación social.

3. Sensibilidad sensorial elevada

Algunas personas experimentan incomodidad física o distracción al usar objetos en el cuerpo, lo que puede vincularse a mayor conciencia corporal.

4. Tendencia al minimalismo cognitivo

Reducen estímulos innecesarios para optimizar concentración y claridad mental.

Por qué algunos deciden no usar accesorios

La elección de accesorios forma parte del llamado “self-presentation”, concepto ampliamente estudiado en psicología social. Este término describe cómo las personas gestionan la impresión que generan en otros.

No usar accesorios puede reflejar menor preocupación por la evaluación externa o mayor coherencia entre identidad interna y expresión externa. Investigaciones en psicología social han demostrado que cuando la imagen personal está alineada con los valores internos, se incrementa la sensación de autenticidad y bienestar.

Además, el minimalismo en la vestimenta y los objetos puede reducir la llamada “fatiga decisional”. Estudios sobre toma de decisiones muestran que disminuir elecciones triviales diarias libera recursos cognitivos para decisiones más importantes. De allí que algunas personas opten por simplificar no solo su ropa, sino también los elementos que la acompañan.

En algunos casos, la ausencia de accesorios está relacionada con sensibilidad sensorial. La psicología sensorial reconoce que ciertas personas perciben con mayor intensidad estímulos táctiles. Para ellas, usar anillos o relojes puede resultar incómodo o distractor.

Esto no necesariamente implica un trastorno; puede ser simplemente una preferencia basada en percepción corporal afinada. En estos casos, la decisión responde a bienestar físico y no a una postura ideológica.

Otro aspecto relevante es la coherencia conductual. Cuando una persona mantiene una decisión estética constante a lo largo del tiempo, suele reflejar estabilidad en sus valores personales. El estilo minimalista —ya sea en accesorios, ropa o entorno— suele vincularse con claridad en prioridades y preferencia por lo esencial.