Las personas narcisistas crean amistades al instante con 3 hábitos que convencen a todos, según la psicología

Hay personas que logran algo que no todos consiguen : caer bien desde el primer momento. La conversación fluye, el interés parece genuino y la conexión se siente inmediata, casi natural. Sin embargo, en algunos casos, ese vínculo tan rápido tiene una explicación más compleja. La psicología señala que ciertos perfiles, como las personas narcisistas, utilizan hábitos específicos que generan cercanía.

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Para el sitio Psychology Today , uno de los rasgos más evidentes es el encanto. En los primeros encuentros , estas personas suelen mostrarse carismáticas, seguras y con una gran capacidad para adaptarse a la conversación.

Es importante, desde el inicio, observar las relaciones con mayor claridad.

El problema aparece con el tiempo. Ese encanto inicial puede ir desapareciendo, dando lugar a actitudes más distantes o menos empáticas, lo que genera confusión en quienes construyeron el vínculo.

Otro hábito característico es la intensidad emocional . Las interacciones suelen ser profundas desde el inicio, con conversaciones que avanzan rápidamente hacia temas personales o significativos.

Con el paso del tiempo, puede disminuir de forma abrupta , dejando un contraste marcado con el inicio de la relación.

Esa diferencia puede generar desconcierto, ya que la dinámica cambia sin una explicación clara, afectando la estabilidad del vínculo.

personas narcisistas Al principio parecen irresistibles y luego esa magia en la amistad se termina. WEB

Cómo hacen sentir a la otra persona como el más interesante del entorno

El tercer hábito es la capacidad de hacer sentir a la otra persona como única. Durante las primeras interacciones, los narcisistas suelen mostrar un interés marcado, haciendo preguntas, escuchando con atención y validando lo que el otro dice.

Este comportamiento genera una sensación de reconocimiento y valoración. La persona percibe que es escuchada y comprendida, lo que fortalece el vínculo rápidamente.

y La persona percibe que es y lo que fortalece el vínculo rápidamente. Psicológicamente, este mecanismo puede interpretarse como una forma de generar conexión a través de la validación. Al destacar al otro, se construye una relación basada en esa percepción positiva.

Con el tiempo, este interés puede disminuir o volverse selectivo. La atención que antes era constante deja de estar presente, lo que puede generar una sensación de pérdida en la relación.

personas narcisistas WEB

El encanto, la intensidad y la capacidad de hacer sentir especial al otro son hábitos que pueden generar amistades rápidas y profundas en apariencia. Sin embargo, cuando estos comportamientos no se sostienen en el tiempo, el vínculo puede volverse inestable.