Las jarras de plástico viejas, no las tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas de aprovecharlas

Muchas veces, las jarras de plástico terminan en la basura sin imaginar que pueden convertirse en soluciones útiles para la casa . Reutilizarlas ayuda a reducir objetos viejos o sin uso, pero también pueden ser un propósito práctico que facilita el orden en diferentes ambientes.

Con un poco de creatividad , las jarras plásticas podés transformarlas en organizadores muy funcionales. Dos ideas simples son suficientes para demostrar su utilidad. Una de ellas es en espacios verdes , donde se aprovechan por su forma y colores. Otra, en el baño , con un truco ideal para el papel higiénico.

Una forma sencilla de aprovechar las jarras de plástico es en el jardín o en balcones pequeños , donde cada espacio cuenta.

Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Esta técnica no solo reduce la cantidad de residuos plásticos , sino que también brinda una solución económica y accesible para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

Una jarra plástica como porta papel en el baño

El baño es uno de los espacios donde el orden resulta esencial y, a la vez, uno de los lugares donde más difícil se hace mantener todo en su sitio. Por eso, podés convertir las jarras de plástico viejas en un excelente contenedor para el papel higiénico.

Al tener abierta la parte superior de la jarra, podés usarlo como un práctico dispensador donde los rollos se guardan protegidos del polvo y la humedad.

donde los se guardan protegidos del polvo y la humedad. Solo necesitás herramientas simples como una agujereadora , atornillador y un cúter o algún elemento similar para lograr amurar la jarra en la pared , ya que su base irá atornillada . Luego, deberás realizar un corte en el plástico para que salga poco a poco el papel .

como una , y un o algún elemento similar para lograr la jarra en la , ya que su base irá . Luego, deberás realizar un en el plástico para que . De esta manera, no solo se evita que se arruinen antes de tiempo, sino que también se logra un accesorio discreto y económico.

Colocar la jarra en la pared, en un rincón o dentro de un mueble permite tener siempre papel disponible sin ocupar demasiado espacio. Además, este tipo de reutilización fomenta el ahorro y refuerza el hábito de darle un segundo uso a los objetos de plástico antes de tirarlos a la basura.

Reutilizar jarras de plástico es una forma sencilla de dar nueva vida a objetos que parecían descartables. Con ideas prácticas como almacenar papel higiénico o sostener macetas, podés mantener el hogar más organizado y aprovechar al máximo recursos que de otro modo terminarían en la basura.