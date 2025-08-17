17 de agosto de 2025 - 11:49

Las jarras de plástico viejas, no las tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas de aprovecharlas

Objetos cotidianos como las jarras de plástico pueden transformarse en un recurso útil para distintos lugares de casa. En pocos pasos, tendrán una nueva vida.

Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Foto:

WEB
Por Redacción

Muchas veces, las jarras de plástico terminan en la basura sin imaginar que pueden convertirse en soluciones útiles para la casa. Reutilizarlas ayuda a reducir objetos viejos o sin uso, pero también pueden ser un propósito práctico que facilita el orden en diferentes ambientes.

Leé además

Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlos

Por Redacción
los portarretratos rotos o viejos no los tires, son un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

Los portarretratos rotos o viejos no los tires, son un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

Por Redacción

Con un poco de creatividad, las jarras plásticas podés transformarlas en organizadores muy funcionales. Dos ideas simples son suficientes para demostrar su utilidad. Una de ellas es en espacios verdes, donde se aprovechan por su forma y colores. Otra, en el baño, con un truco ideal para el papel higiénico.

reciclar jarras
Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Una opción puede ser para usarlas como macetas de colores

Una forma sencilla de aprovechar las jarras de plástico es en el jardín o en balcones pequeños, donde cada espacio cuenta.

  • Teniendo la base superior abierta, realizá pequeños orificios en la base inferior para permitir el drenaje. De esta forma simple, la jarra puede transformarse en un contenedor ideal para macetas pequeñas.
  • Este recurso resulta especialmente útil para que logres cultivar especies fáciles de cuidar, como hierbas aromáticas o plantas decorativas en espacios reducidos.
  • Además, las jarras son livianas y fáciles de mover, lo que permite que puedas entretenerte y reorganizar las plantas según la luz solar.
  • La forma cilíndrica también ofrece estabilidad, evitando que las macetas se caigan con facilidad.
  • De esta manera, lo que antes era un simple objeto de plástico, podés convertirlo en un soporte práctico y resistente.

Esta técnica no solo reduce la cantidad de residuos plásticos, sino que también brinda una solución económica y accesible para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

Una jarra plástica como porta papel en el baño

El baño es uno de los espacios donde el orden resulta esencial y, a la vez, uno de los lugares donde más difícil se hace mantener todo en su sitio. Por eso, podés convertir las jarras de plástico viejas en un excelente contenedor para el papel higiénico.

  • Al tener abierta la parte superior de la jarra, podés usarlo como un práctico dispensador donde los rollos se guardan protegidos del polvo y la humedad.
  • Solo necesitás herramientas simples como una agujereadora, atornillador y un cúter o algún elemento similar para lograr amurar la jarra en la pared, ya que su base irá atornillada. Luego, deberás realizar un corte en el plástico para que salga poco a poco el papel.
  • De esta manera, no solo se evita que se arruinen antes de tiempo, sino que también se logra un accesorio discreto y económico.
reciclar jarras
Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Colocar la jarra en la pared, en un rincón o dentro de un mueble permite tener siempre papel disponible sin ocupar demasiado espacio. Además, este tipo de reutilización fomenta el ahorro y refuerza el hábito de darle un segundo uso a los objetos de plástico antes de tirarlos a la basura.

reciclar jarras
Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Los objetos de plástico en casa pueden ser útiles de diversas formas porque ayudan a organizar mejor los espacios.

Reutilizar jarras de plástico es una forma sencilla de dar nueva vida a objetos que parecían descartables. Con ideas prácticas como almacenar papel higiénico o sostener macetas, podés mantener el hogar más organizado y aprovechar al máximo recursos que de otro modo terminarían en la basura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tres opciones para reciclar maples de huevos.

Los maples de huevos no los tires, tenés un tesoro: una propuesta para vender o regalar en el Día de la Niñez

Por Andrés Aguilera
Las zapatillas deportivas guardan trucos que son esenciales para la comodidad al hacer ejercicio, como también para la salud de tu cuerpo.

No es un adorno: para qué sirve la cinta del talón de las zapatillas deportivas

Por Redacción
amigos leales: los 5 signos del zodiaco que son los mejores

Amigos leales: los 5 signos del zodíaco que son los mejores

Por Andrés Aguilera
Pies descalzos

La razón por la que debés fortalecer tus pies y el mejor ejercicio para hacer en casa

Por Redacción