4 de febrero de 2026 - 12:18

Las cortinas blackout pasaron de moda: así se decorarán tus ventanas en 2026

Olvidate de los ambientes oscuros y el polvo. Los nuevos tejidos técnicos y vidrios inteligentes prometen ahorrar hasta un 40% de energía y mejorar tu descanso.

Pasaron de moda: descubrí qué cortinas se van a usar en 2026.

Pasaron de moda: descubrí qué cortinas se van a usar en 2026.

Foto:

Por Sofía Serelli

Las cortinas blackout, que durante años fueron la única solución para la oscuridad total, pasaron de moda. De cara al 2026, el diseño de interiores propone una revolución que prioriza la luz filtrada, la eficiencia energética y el fin de los textiles pesados que acumulan suciedad y ácaros en el hogar.

Leé además

Tapas metálicas recicladas que, con un truco simple, mejoran el orden del hogar.

Por qué conviene guardar las tapas metálicas de frascos: tienen más usos de los que imaginás

Por Ignacio Alvarado
Según la psicología, las personas que todavía usan calendario de papel conservan 7 ventajas cognitivas clave.

Según la psicología, las personas que todavía usan calendario de papel conservan 7 ventajas cognitivas clave

Por Cristian Reta

El mundo del interiorismo está marcando un cambio clave hacia el equilibrio entre funcionalidad y calidez. Las opciones tradicionales, como las cortinas roller o el blackout clásico, a menudo resultan en ambientes fríos o apagados que sacrifican la belleza de la luz natural. La tendencia para 2026 se aleja de la oscuridad total durante el día para abrazar ambientes luminosos con luz filtrada que reduce el estrés visual.

image

El sistema de capas: el secreto para un descanso perfecto

La tendencia estrella que ya se impone es la combinación estratégica de capas. Este sistema resuelve la necesidad de oscuridad nocturna sin arruinar la estética diurna. El secreto consiste en una superposición "dos en uno" de alto rendimiento:

  • Capa frontal: Se utilizan telas de caída natural, como lino o gasa, que aportan calidez y filtran la luz suavemente durante el día.
  • Capa trasera: Se instala un estor enrollable de tejido técnico oculto. Este se baja solo por la noche para garantizar la oscuridad total, reemplazando la eficacia del viejo blackout.

Esta solución no solo mejora la decoración, sino que se traduce en un descanso de mayor calidad al permitir una transición más natural entre la luz y la sombra.

image

Vidrio inteligente: privacidad con un clic y ahorro del 40%

Para quienes buscan eliminar por completo los elementos físicos, el vidrio inteligente o electrocrómico es la tecnología que está revolucionando el mercado. Este material permite que una ventana pase de transparente a opaca con solo presionar un interruptor o mediante un control remoto.

La consecuencia más impactante de este cambio es económica: el uso de ventanas inteligentes puede reducir los gastos en energía eléctrica hasta en un 40%. Al regular la cantidad de luz y calor que ingresa al interior, se reduce significativamente la dependencia del aire acondicionado y la iluminación artificial. Además, estos vidrios bloquean hasta un 98% de los rayos UV, protegiendo los muebles de la decoloración.

image

Adiós al polvo y las bacterias en las ventanas

Uno de los mayores beneficios prácticos de abandonar las cortinas tradicionales es la salud. Los materiales técnicos y los vidrios inteligentes están diseñados para repeler el polvo y la suciedad. A diferencia de las telas pesadas, el vidrio inteligente elimina la propagación de ácaros y bacterias, siendo ideal para personas con alergias o para ambientes que requieren máxima asepsia.

Incluso para quienes prefieren un enfoque más natural, está surgiendo la tendencia de reemplazar telas por "cortinas verdes" compuestas por enredaderas o plantas colgantes. Esta opción favorece la ventilación y aporta una frescura que las cortinas textiles suelen limitar, conectando el hogar directamente con la naturaleza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cascaras de huevo en el termo: por que reciclar estos restos puede ser clave para tu mate

Cáscaras de huevo en el termo: por qué reciclar estos restos puede ser clave para tu mate

Por Redacción
Las alacenas cerradas no van más. Descubrí cuál va a ser la tendencia en las cocinas este 2026.

Las alacenas pasaron de moda: la tendencia que dominará las cocinas en 2026

Por Cristian Reta
Este es el motivo por el que las nuevas generaciones eligen no usar sábanas y los riesgos para la salud que provoca la ausencia de este artículo en la cama. 

Las sábanas pasaron de moda: el hábito nocturno que divide generaciones y preocupa a la ciencia

Por Sofía Serelli
La limpieza profunda pasó de moda: el hábito diario que mantiene tu hogar sano y reluciente

La limpieza profunda pasó de moda: el hábito diario que mantiene tu hogar sano y reluciente

Por Sofía Serelli