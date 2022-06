La Voz Argentina: quién es Ignacio, el participante que despertó suspiros y para Soledad será finalista

Este jueves, se presentó Ignacio Pereira en las audiciones a ciegas y cantó “La mano de Dios”. Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti se dieron vuelta para elegirlo, aunque ella terminó quedándoselo para su equipo. Es abogado, tiene 34 años, enloqueció con su facha a más de una y la Sole vaticinó que “estará en la final”.

Ignacio Javier Pereira tiene 34 años y vive en San Martín, provincia de Buenos Aires. Se presentó a las audiciones a ciegas de La Voz Argentina este jueves y cantó “La mano de Dios”, la popular canción de Rodrigo Bueno para Diego Armando Maradona. A los 10 segundos de iniciado el tema, Soledad y Montaner apretaron el botón y se dieron vuelta a la par, sin dudarlo.

Ignacio es abogado, se dedica a la parte penal, y además, es fanático del básquet. En su interpretación del tema de Rodrigo, el bonaerense empezó con un tempo tranquilo, como lo hacía el cordobés. Luego, en el medio de la canción, cuando ya lo habían elegido ambos jurados, colmó el tema de pasión y se animó a jugar con la gente, con lo que terminó pareciendo una cancha.

Terminada la canción, Ignacio le contó al jurado cómo empezó con la música: “Arranqué a los 14 cuando le pedí a mi viejo que me comprara mi primera guitarra”. Además, reveló que suele cantar más rock y blues, pero que le gusta mucho el cuarteto porque “tiene mucho rock”.

En ese momento, fue cuando los jurados le pidieron que diera muestra de sus dotes vocales con otro tema. Ante la gran labor, Lali Espósito y Mau y Ricky no lo podían creer el error que habían cometido al no haber apretado el botón cuando lo escucharon por primera vez.

Ignacio Pereira terminó eligiendo a Soledad Pastorutti

La Sole le dijo a Ignacio para convencerlo: “No tengo que reconfirmar nada. Aunque la canción sea ‘de cancha’, la hiciste muy bien, tuvo la firmeza justa y no hubo ninguna fisura. Me voló la cabeza y apreté el botón decidida. Sería muy feliz si venís a mi equipo, y es más, te veo un claro finalista”.

Llegó el momento de definir con qué equipo se quedaba e Ignacio argumentó: “Liberó todo el peso para seguir cantando, ya que fue la primera que se dio vuelta. Me voy con la Sole”.

La Sole pronosticó que Ignacio será finalista

Tras irse Ignacio, Sole habló con sus colegas. “No tuve dudas con él. Eligió una canción que todo el mundo conoce y que no puede cantar nadie más que El Potro, que lamentablemente ya no está. Lo hizo bien y se notó que es un cantante con muchos recursos. Siguió cantando y le fui pensando un repertorio. Me llevé una joyita, así que ojo con este pibe”, dijo.