La Voz Argentina: tildaron de “gordofóbico” a Montaner por su gesto a un participante

Franco Casañas es una de las grandes revelaciones de la temporada 2022 de “La Voz Argentina” (Telefe). Es que el joven metalero de 30 años sorprendió con una voz de tenor y unos agudos impresionantes para interpretar una balada de Beyoncé.

El participante interpretó “Oye” en la emisión del miércoles del programa y logró que Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner dieran vuelta sus sillas para pelear por él.

“Tienes una voz demasiado fuerte, te felicito”, celebró el artista de 64 años, que quedó atónito ante el gran talento de Franco. Lali Espósito aportó la cuota de humor: “Se parece a Flanders en Los Simpson cuando ve las cortinas púrpura”.

La Sole, por su parte, comentó: “Fue realmente sorprendente. No puedo no darme vuelta. Me parecés increíble, impresionante. Tenés que estar en el programa. Está bueno que él defienda ese lugar. Bienvenido”.

Acusaron de “gordofóbico” a Ricardo Montaner en las redes

Finalmente, Franco Casañas se inclinó por el equipo de Ricardo Montaner, a lo que el coach reaccionó con el regalo de una campera personalizada. El problema es que era muy pequeña, algo que en las redes sociales causó enojo entre los fanáticos de “La Voz Argentina”, más tratándose del único talle disponible para los concursantes.

“Esta campera no te cabe, pero se la puedes mandar a Gastón (el hermano de Franco). Solo hicimos talle S”, dijo Montaner. Lali comentó: “Están hechas para mí”.

Críticas en las redes sociales por la campera talle S que regala Montaner en La Voz Argentina (Twitter)

En Twitter, los televidentes criticaron al jurado por la campera pequeña. “Montaner dando esa campera talle único. Señor, ¿no le da vergüenza?”, “Ay, Montaner hablando del talle de la campera atrasa tanto” y “Montaner hizo todas las camperas talle diminuto porque esperaba tener todas mujeres hegemónicas como Dios manda”.

Otros agregaron: “Lo gordofóbico que es Ricardo Montaner, por Dios” y “Montaner le tomó las medidas a Evaluna para hacer la campera”.