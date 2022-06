Francisco Benítez sorprendió con una dolorosa confesión tras ganar La Voz Argentina

Con el arranque de los nuevos capítulos de “La Voz Argentina”, Francisco Benítez, ganador de la temporada 2021, hizo una dura reflexión meses después de alcanzar la fama y lanzar su carrera como cantante solista.

Más allá de la felicidad del triunfo y su posterior cambio de vida en Córdoba, el joven cuestionó lo que decían algunas personas sobre él, debido a su tartamudez. “Para mí, las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí, decían que gané por lástima o que gané porque habló así. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando”, contó Francisco en diálogo con Primicias Ya.

Francisco Benítez junto a las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti en Jesús María 2022 (Captura TV)

“Yo no fui a dar lástima ni a ganar, yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar”, destacó el ganador, quien recibió el apoyo de la coach Soledad Pastorutti en varios recitales.

“Estuve mucho tiempo en mi casa encerrado, estuve en un pozo del que no quería salir y estar en La Voz Argentina fue realmente como que hice algo para mí. Y esos comentarios es como que te bajonean, la gente se tomó en serio todo este tema del reality y creen que gané algo por dar lástima, y no es así”, añadió el papá de Ciro.

Soledad Pastorutti y el ganador de La Voz Argentina en 2021, Francisco Benítez

El campeón sumó una advertencia sobre el talent show: “La gente tiene que seguir apoyando al programa y no por haber ganado hay que creerse el mejor de todos. La vida sigue y ahora estoy muy contento con que el programa vuelva, estaré ahí viéndolo cada noche”.

La nueva regla de La Voz Argentina 2022

Para renovar la dinámica, la cuarta temporada de “La Voz Argentina” (Telefe) tiene una nueva regla: los bloqueos.

Se trata de una herramienta que habilita a los coaches a imposibilitar a uno de sus colegas ser elegido por un participante. En el primer programa del domingo, Lali Espósito usó el botón de su silla para bloquear a Mau y Ricky en la competencia por Tomás Sagués, un joven de 23 años que cantó “Entre nosotros”.

El momento generó risas entre los televidentes y se hizo viral en las redes sociales. “Este coño (el participante) se iba a venir para este equipo y esta coña (Lali) lo sabía”, manifestó Ricky, con un poco de enojo.

“Esto es parte del juego, querido”, bromeó la intérprete de “Disciplina”. Finalmente, Tomás eligió a Lali, quien lo abrazó eufórica y “colgada”. “¡Gracias, guacho! ¡La vas a romper!”, celebró la artista pop.