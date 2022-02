La tajante decisión de Verónica Ojeda en contra de Gianinna Maradona: “Nunca más va a ver a Dieguito”

Verónica Ojeda se mostró durísima con Gianinna Maradona luego de que trascendieran una serie de conversaciones entre la hija del astro y Mario Baudry, pareja de Ojeda, sobre Dieguito Fernando.

“La enojó mucho que exponga a Mario Baudry, me dijo ‘que no se meta con mi hijo ni con Mario, yo no me meto con el séquito de gente que tiene ella que es una bosta’”, contó Maite Peñoñori en Instrusos.

Luego, la panelista remató con otra fuerte frase de Ojeda: “Dice que no quiere saber más nada con Dalma y Gianinna, ‘estas chicas me cansaron, siempre se hacen las pobrecitas, que se dejen de joder’”.

Además, la mamá de Dieguito Fernando está muy molesta porque tiempo atrás no dejaron ingresar a su hijo al palco que los herederos tienen en La Bombonera. “Ella pidió que el palco también sea parte de los bienes a dividir, para poder tener acceso libremente”, reveló Virginia Gallardo.

Todo esto ocurrió luego de que Ojeda acusara al clan Maradona de no interesarse por su hijo, algo que Gianinna se encargó de desmentir en las historias de Instagram, donde mostró un chat con Baudry, días antes del cumpleaños del pequeño: “Hola, buenas tardes, disculpame que te escriba a vos pero me di cuenta que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella, quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco, desde ya”. Y sobre esa captura, Gianinna escribió: “Basta de dejar que se hable al p...sobre mi persona ¡Beso, capo! Te metiste en un terreno que NO. Siempre vas a ser lo que hacés más que lo que decís”.