La solución para quitarle el mal olor al colchón para siempre, solo con 1 ingrediente

El colchón es uno de los objetos más importantes de la casa y pocas veces recibe la atención que merece, solemos pensar solo en cambiar las sábanas, no en buscar soluciones para limpiarlo . Sin embargo, con el tiempo, la humedad, el sudor, el polvo y hasta los ácaros se acumulan en su interior y generan olores desagradables.

A diferencia de otros textiles, el colchón no se puede lavar , y ahí radica el problema. La buena noticia es que existe un método simple, económico y completamente natural para eliminar el mal olor de raíz , sin necesidad de productos químicos ni aromatizantes, que muchas veces no solucionan el problema.

Solo se necesita un ingrediente que casi todos tenemos en casa: bicarbonato de sodio . Este polvo es el mejor aliado para mantener el colchón fresco, limpio y libre de olores.

El bicarbonato de sodio es un desodorizante natural y, a diferencia de los productos aromatizantes, no disfraza los olores, los neutraliza. Su poder absorbente capta la humedad que queda en la superficie y actúa sobre los compuestos que generan mal olor, eliminándolos desde la raíz.

El bicarbonato es una de las grandes soluciones para el hogar.

Limpiar el colchón va mucho más allá de una cuestión estética. Es una tarea de higiene que tiene impacto directo en la salud y el descanso. Durante la noche, el cuerpo libera transpiración, células muertas y polvo que con el tiempo se acumula entre las fibras del colchón, generando un ambiente propicio para los ácaros del polvo y los hongos .

Esa mezcla invisible puede provocar alergias, irritación en la piel, congestión nasal e incluso afectar la calidad del sueño. Además, la humedad atrapada favorece la aparición de olores que, aunque suaves al principio, se vuelven persistentes.

Limpiar el colchón de manera regular no solo mejora el aroma del dormitorio, sino que prolonga su vida útil y evita tener que cambiarlo antes de tiempo.

aspirar el colchón

Soluciones en casa: cómo dejar el colchón como nuevo

Sábanas, fundas y cubrecamas deben ir directo al lavarropas. Es importante lavar todo con agua caliente (si el tipo de tela lo permite) para eliminar bacterias y ácaros. Con la boquilla de tapizados de la aspiradora, limpiar ambos lados del colchón y los bordes. Esto elimina polvo, cabellos y restos de suciedad superficial. Si no se cuenta con aspiradora, se puede usar un cepillo de cerdas suaves para retirar impurezas. Cubrir toda la superficie con una capa generosa de bicarbonato. No hace falta mezclarlo con agua ni con otros ingredientes: se usa seco. Si se desea, se puede agregar una o dos gotas de aceite esencial (como lavanda o eucalipto) para perfumar suavemente. Este es el paso más importante. Hay que dejar que el bicarbonato actúe durante al menos cuatro horas, aunque lo ideal es dejarlo todo el día. Durante ese tiempo, absorberá la humedad y neutralizará los olores atrapados. Una vez transcurrido el tiempo, volver a aspirar para retirar todo el bicarbonato. El colchón quedará limpio, seco y con un aroma neutro y fresco.

Lo ideal es repetir este proceso una vez al mes, o cada dos si el ambiente es seco. En verano o en zonas con alta humedad, hacerlo con más frecuencia ayuda a prevenir la aparición de olores y ácaros. También conviene airear el colchón cada vez que se cambian las sábanas, dejando las ventanas abiertas unos minutos para que circule el aire.