La profesión oculta que Carmen Barbieri dejó por aburrimiento: “Soy profesora de catequesis”

Carmen Barbieri por estos días está desarrollando el rol de conductora y brilla al frente de Mañanísima, por Ciudad Magazine. De repente, hizo una confesión al aire que sorprendió a sus panelistas: dijo que es profesora de catequesis.

La cosa comenzó cuando la conductora, inició el ciclo con afirmaciones positivas. “Soy hermosa, estoy viva y voy a triunfar. Una se lo tiene que proponer, se lo tira al Universo y vuelve. Ojo con lo que soñás, con lo que deseás”, afirmó.

Carmen Barbieri en Mañanísima

Luego de ello, sus compañeros de piso le dijeron que por su look parecía una profesora de catequesis. Acto seguido, Carmen hizo una confesión que llamó la atención de todos.

“Sos vidente, yo soy profesora de catequesis. No me acuerdo nada pero di clases. Estuve 14 años en un colegio de monjas, ahí estudié y me recibí. Ser profe de catequesis es un aburrimiento”, cerró Carmen, sincera, tras revelar su profesión oculta.

Carmen Barbieri contó que cuando se enteró que Santiago Bal le era infiel, salió a comprarse cosas carísimas

Carmen Barbieri trajo al presente un episodio ocurrido cuando estaba en pareja con Santiago Bal, el productor teatral y actor con el que estuvo en pareja muchos años y tuvo a su hijo Fede Bal.

n su programa “Mañanísima”, se tocó el tema de la infidelidad del futbolista con la China Suárez y que Wanda, tras la pelea con su marido, se compró varias carteras marca Luis Vuitton.

Santiago Bal, Fede Bal y Carmen Barbieri

Y en ese momento, la capocómica recordó cuál fue su reacción al enterarse que su pareja le era infiel con la joven vedette Ayelén Paleo, allá por el año 2011.

la artista reveló: “Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar. Me compré 4 carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... Con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular”.

“Eran como 20 mil dólares”, dijo Barbieri quien remarcó que le había aclarado a su pareja que él debía pagar el resumen que llegara.