La polémica razón por la que Lali aún no pudo besar a Soledad Pastorutti

Lali Espósito y Soledad Pastorutti forjaron una amistad desde 2003, cuando compartieron pantalla en “Rincón de luz”, la exitosa telenovela de Cris Morena. Con el paso del tiempo, la música volvió a cruzarlas en varias ocasiones, especialmente en “La Voz Argentina” (Telefe), el programa que demostró la excelente química que tienen.

Fuera de la televisión, las jurados se suelen acompañar en recitales.

Recientemente, la Sole estuvo en los shows de Lali en Santiago de Chile y en el Movistar Arena de CABA. A raíz de estos antecedentes, son muchos los fanáticos que piden que las cantantes se den en vivo el famoso “chape”, tan característico de la intérprete de “N5″ en su Disciplina Tour.

Lali Espósito y Lali Espósito, amigas y colegas en la música

Sin embargo, hay un pequeño impedimento para que el beso entre Lali y Soledad se haga realidad.

Por qué Lali y la Sole todavía no se han besado

En la emisión en vivo del domingo en “La Voz Argentina”, el equipo de Lali Espósito fue protagonista. Tras las presentaciones en el escenario, la host digital Rochi Igarzábal entrevistó a quien es su amiga desde la época de “Casi ángeles” y, en un momento de complicidad con el público, ambas se besaron. Lo mismo hizo Lali con Marley y el periodista Diego Poggi.

Los espectadores del programa empezaron a pedirle a Lali que busque a Soledad y le dé el tan postergado beso. “¡A Sole, a Sole, a Sole!”, le gritaron.

Entre risas, Lali se negó rotundamente y aclaró a cámara por qué todavía no pudo concretar el “chape” con su amiga. “Me viene a buscar el Jere (el esposo de la Sole) y me mata. No voy a besar a más nadie”, contó la joven artista, bromeando con los celos del marido de su compañera.

La Sole con su esposo Jeremías e hijas Antonia y Regina

El fin de semana pasado, Lali besó en su recital de Buenos Aires al influencer Santi Maratea, quien lo había propuesto en el marco de una campaña solidaria y así atraer al público a donar para la reconstrucción del hotel Gondolín, eje de un ataque transfóbico tras una marcha de Ni Una Menos.