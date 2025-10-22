22 de octubre de 2025 - 09:40

La planta que florece todo el año y no necesita riego constante

En el mundo del jardín, la jardinería y las plantas, hay una especie resistente que florece siempre y sobrevive con poca agua.

Esta planta, de colores intensos y pétalos brillantes, tiene la capacidad de adaptarse a altas temperaturas y sobrevivir en macetas pequeñas o suelos pobres. Muchos la eligen porque da vida a los espacios exteriores sin exigir cuidados constantes.

En la jardinería, las plantas del jardín como la Portulaca florecen siempre.

La flor que se abre al sol

El secreto de la Portulaca está en su estructura: sus hojas carnosas almacenan agua, lo que la convierte en una suculenta con gran resistencia a la sequía. Esa característica le permite soportar días enteros bajo el sol sin perder vitalidad. Además, sus flores se abren con la luz solar y se cierran al atardecer, creando un espectáculo diario que transforma cualquier jardín o terraza.

Según estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, esta especie presenta una fisiología de metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM), un mecanismo que reduce la pérdida de agua durante la fotosíntesis. En términos simples: usa el agua con una eficiencia extraordinaria.

En la jardinería, las plantas del jardín como la Portulaca florecen siempre.

Por eso, los especialistas en jardinería la recomiendan para quienes buscan bajo mantenimiento, color y durabilidad. Incluso en balcones urbanos, la Portulaca florece durante casi todo el año, siempre que reciba luz solar directa.

Ideal para patios, terrazas y rincones olvidados

Una ventaja extra es que la Portulaca grandiflora crece bien en cualquier recipiente: desde macetas colgantes hasta grietas de cemento. No demanda fertilizantes, y apenas con un poco de tierra arenosa y sol pleno, puede cubrir superficies enteras con flores rojas, rosadas, amarillas o naranjas.

En regiones áridas o donde el agua es un recurso limitado, esta planta se convierte en aliada indispensable. Además, al atraer abejas y mariposas, contribuye a mantener el equilibrio ecológico del jardín, aportando vida y movimiento al entorno.

En definitiva, si buscás una especie que combine belleza, fortaleza y facilidad de cuidado, la Portulaca es una apuesta segura. No solo florece todo el año, sino que transforma cualquier espacio exterior en un rincón vibrante, sin que tengas que preocuparte por el riego.

