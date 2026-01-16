16 de enero de 2026 - 11:00

La planta que conviene tener cerca de la puerta: ahuyenta insectos y resiste el calor

En jardín y jardinería cotidiana, esta opción natural protege plantas y hogares del calor y los insectos sin químicos agresivos.

En jardín y jardinería, estas plantas protegen entradas del calor e insectos

Por Ignacio Alvarado

Tener una planta estratégica cerca de la puerta puede marcar una diferencia real durante el verano. No solo aporta verde al jardín, sino que ayuda a reducir la presencia de mosquitos y otros insectos, incluso en días de temperaturas extremas.

image
En jardín y jardinería, estas plantas protegen entradas del calor e insectos

Dentro de la jardinería, la citronela es una de las plantas más recomendadas para colocar cerca de puertas y ventanas. Se trata de una gramínea aromática resistente al calor intenso y muy valorada por su capacidad para ahuyentar insectos de forma natural.

Su aroma cítrico, intenso pero agradable, actúa como una barrera olfativa. En el jardín, los mosquitos tienden a evitar las zonas donde la citronela está presente, lo que la convierte en una opción ideal para accesos, galerías y balcones expuestos al sol.

Además, es una planta que tolera bien las altas temperaturas y la radiación directa, algo clave en climas como el de gran parte de Argentina durante el verano.

Por qué funciona contra insectos y soporta el calor

Recién acá los especialistas aportan una mirada clave. Desde la jardinería científica, estudios del INTA y publicaciones de universidades latinoamericanas señalan que la citronela libera compuestos volátiles como el citronelol y el geraniol, responsables de su efecto repelente.

Investigaciones difundidas por la Universidad Nacional de La Plata destacan que estos compuestos interfieren en los sensores olfativos de los insectos. En términos simples, los desorientan y los mantienen lejos del jardín y de las plantas cercanas a la puerta.

image
En jardín y jardinería, estas plantas protegen entradas del calor e insectos

Su resistencia al calor se explica por su origen tropical. Está adaptada a altas temperaturas y a suelos que drenan bien, lo que reduce el estrés hídrico incluso en olas de calor prolongadas.

Dónde ubicarla y cómo cuidarla correctamente

En jardinería, la ubicación es clave. La citronela debe colocarse en un lugar luminoso, idealmente con sol directo varias horas al día. Cerca de la puerta principal o trasera funciona mejor si está en maceta grande, lo que permite controlar el riego.

Regá de forma moderada: el exceso de agua es uno de los pocos errores que afectan a estas plantas. Un sustrato aireado y drenante ayuda a mantenerla sana durante todo el verano en el jardín.

Con una poda liviana cada tanto, la citronela libera más aroma y refuerza su efecto repelente. Así, se transforma en una solución simple, natural y resistente para proteger el hogar desde la entrada.

