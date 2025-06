La planta mágica que absorbe la humedad y evita el moho en el hogar

En épocas de alta humedad o en casas mal ventiladas, el moho puede convertirse en un enemigo silencioso. Pocos saben que existe una planta que no solo decora , sino que ayuda a combatir este problema. En la jardinería , es conocida por su capacidad de absorber humedad del ambiente y equilibrar naturalmente los niveles de agua en el aire.

El agua que sobró del arroz no lo tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharlo

No la tires: por qué recomiendan poner las cáscaras de la banana en un frasco de agua

Otro punto a favor es que el helecho espada no requiere grandes cuidados. Lo ideal es mantener la tierra húmeda (no encharcada), rociar sus hojas en épocas secas y brindarle luz indirecta. Puede vivir perfectamente en interiores, siempre que no esté expuesto a corrientes de aire frío ni sol directo.