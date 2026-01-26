La planta ideal para Argentina: crece en maceta, espanta mosquitos y casi no necesita riego

En el jardín argentino, la jardinería viene girando hacia soluciones prácticas y sustentables, donde las plantas cumplen más de una función. En ese escenario aparece una especie que gana terreno en balcones y patios: crece en maceta, tolera la sequía y ayuda a mantener lejos a los mosquitos sin químicos.

Se trata de la lavanda , una de las plantas más valoradas por quienes buscan un jardín fácil de mantener. Su aroma intenso no solo resulta agradable para las personas, sino que actúa como repelente natural. Además, dentro de la jardinería , se la considera ideal para climas variables como los de Argentina.

La lavanda es originaria de regiones mediterráneas, lo que explica su gran adaptación a suelos pobres y a largos períodos sin agua. En jardinería , esto la convierte en una aliada clave para quienes no pueden regar a diario. En maceta, desarrolla raíces profundas que ayudan a regular la humedad, algo fundamental para el jardín urbano.

Otro punto fuerte es su resistencia a las altas temperaturas. En muchas provincias argentinas, donde el verano puede ser intenso, estas plantas mantienen su estructura y color sin mayores cuidados. Además, florecen durante varios meses, aportando valor estético al jardín .

Recién acá aparecen los expertos. Investigaciones del INTA y de universidades con carreras de agronomía y biología vegetal señalan que los aceites esenciales de la lavanda contienen linalol y acetato de linalilo , compuestos que resultan molestos para los mosquitos. En jardinería , no se la considera un insecticida, pero sí un repelente natural complementario .

Estudios difundidos por la Universidad Nacional de La Plata indican que estas sustancias interfieren en los receptores sensoriales de los insectos. Por eso, tener lavanda en el jardín o en balcones reduce la presencia de mosquitos, especialmente en combinación con otras plantas aromáticas.

Cómo cuidarla en maceta y aprovecharla al máximo

Dentro de la jardinería práctica, la lavanda destaca por su bajo mantenimiento. Necesita sol directo, macetas con buen drenaje y riegos espaciados. Un exceso de agua es uno de los pocos errores que pueden afectar a estas plantas.

En el jardín, se recomienda podarla levemente después de la floración para estimular nuevos brotes. Además de repeler mosquitos, sus flores secas pueden usarse en sahumerios caseros o bolsitas aromáticas, sumando otro beneficio.

Así, la lavanda se consolida como una de las plantas más completas para el jardín argentino: decorativa, resistente y funcional. Una elección inteligente dentro de la jardinería moderna que apuesta por soluciones simples y naturales.