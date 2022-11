La operación que puso en riesgo la vida a Alfa de Gran Hermano: “No sabía si era maligno o no”

El hermano de Walter “Alfa” Santiago contó que el participante de Gran Hermano pasó por un momento bisagra en su vida y lo recordó ese momento en su visita a LAM, América Tv.

“Yo me preocupo por él. El año pasado tuvo una operación, yo lo acompañé, estuve con él todo el tiempo. Esa operación no sabía si era algo maligno o no”, comenzó contando Sergio.

Y remarcó: “Sufrió mucho. Después cuando vio que lo operaron y que fue todo bien, quedó re tranqui siguió con su vida”, contó.

Luego, el hermano de Alfa destacó que él siempre quiso ser famoso y que conoció a la actriz María Valenzuela.

“Hablé con María Valenzuela y le pregunté, me dijo que no fue novia, pero salió a tomar un café, a una cena y además a un recital de Ringo Star que fue cerca del Rosedal”, dijo.

Alfa, de Gran Hermano

“Y le envió un ramo de rosas. No sé si fue pareja o novia, estaba con él, no creo que haya sido pareja o novia”, contó el hermano de Alfa.

Y aseguró sobre la personalidad de Alfa: “No es violento. Estar ahí te debe saltar la térmica, más que mi hermano tiene 60 años y estar ahí con todos los pibes. Él lo que quería era ser famoso, lo disfruta”.

Las peleas de Alfa y Coti en Gran Hermano

Alfa y Coti protagonizaron una de las peores peleas que ha habido en estas dos semanas de Gran Hermano. Los participantes ya venían peleándose, por las reiteradas bromas que se hacen entre sí.

“Yo no toqué nada ni te escondí nada. Hacen quilombo entre ellos, se creen que yo tengo 20 años. Si me llegó a tocar mis cosas, agarro su ropa y se la prendo fuego”, le dijo Alfa.

“A mi esas bolud... no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie. Dame las cosas mías, no voy a buscar nada, voy a buscarte la ropa y te la tiro a la basura”, amenazó Alfa.

Coti realizó la espontánea

Coty ha generado amores y odios entre los fans de GH

“Vos empezaste, Alfa. La c... de tu madre. Bancatela si lo hacés... No vuelvas a romper las pel..., te dije”, respondió Coti.

Días después, se volvieron a cruzar: “Ay, es muy temprano para estar hablando... Yo sé que vos te levantás a las 6 de la mañana, pero ¿no te parece muy temprano para hablar?”, le dijo Coti a Alfa.

“Habla todo el mundo, la c.... del mono, ¿y te molesta que hable yo? Qué tipa inaguantable”, le respondió Walter.

“¿Por qué no te callás un ratito?”, le pidió otra vez Coti. “Callate paraguaya”, respondió de mala manera. “Dejate de joder con eso de los paraguayos, por favor te pido”, le contestó Coti.