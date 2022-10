La mamá de Martina de Gran Hermano rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de maltrato a su hija

Junto a “Alfa” y Tomás Holder, la participante Martina Stewart Usher también es uno de los personajes más polémicos de la nueva edición de Gran Hermano en Argentina. Sus dichos contra la bisexualidad en su presentación dejaron de ser noticia cuando surgieron denuncias en su contra.

En el pequeño clip de presentación, Martina comentó: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”. Esto generó repudio en las redes sociales donde además criticaron el reality por dar lugar a la homofobia.

Muy lejos de esta polémica, la joven se ubicó en el ojo de la tormenta cuando se dieron a conocer detalles acerca de su trabajo antes de entrar a la famosa casa. Como profesora de Educación Física, fue acusada de maltrato por algunas alumnas a través de las redes sociales.

Durante la transmisión del programa A la Barbarossa, la madre de la participante de Gran Hermano habló al respecto y defendió a su hija. “Se dijeron un montón de cosas horribles, pero es mentira, obviamente”, arrancó.

Luego hizo referencia a que su hija trabaja en un instituto privado hace poco tiempo ya que comenzó sus clases en el mes de agosto. “Sí a lo mejor en las formas, a lo mejor levanta la voz. Uno cuando está en el patio, levanta la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas”, comentó.

“A nosotros no nos llegó nada, yo hablé con el instituto y no hubo (denuncias).... Recién ahora que está en televisión, salieron a hablar”, continuó y Paulo Kablan la apoyó aseverando que: “Tiene que haber denuncias, una investigación, un formalismo de una queja ante el instituto y no hay nada...En redes sociales, es un chisme”.

Qué opina la madre de Martina Stewart Usher sobre el reality

Una vez terminado el polémico tema, los trabajadores de la televisión le consultaron su opinión acerca de la presencia de su hija en la pantalla. Más allá de esa exposición, se refirieron a participar de uno de los realitys más famoso del mundo.

“Fue una elección de ella. Como mamá, no me gusta la exposición, pero bueno, ella fue por eso y está ahí”, dijo. Luego de un análisis, agregó: “Para mí ella entró a jugar y se dio cuenta de que todos juegan a media máquina, se cuidan un montón. Considero que no hay buenas ni malas personas en la casa, son personas que están jugando con virtudes y defectos”.