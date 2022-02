La jefa de prensa de la familia Fort rompió el silencio: “El estado de Gustavo no era para nada óptimo”

Luego del fallecimiento de Gustavo Martínez, el ex novio de Ricardo Fort, quien cayó del piso 21 de un edificio,la jefa de prensa de la familia Fort salió a aclarar alguno de los dichos que Felipe y Martita expresaron tras perder a su tutor legal.

“Los chicos, ambos, transitan el dolor de una manera diferente. Felipe, en este caso, tuvo que ver con la ira claramente”, comenzó Román en diálogo con América Noticias y luego desarrolló: “A ambos se les suicidó el padrino al lado de ellos. Entonces no se trata solamente de hablar de un abandono, de que ellos puedan agarrar y sentir ‘mi padrino, la persona en quien mi padre confió para el resto de mi vida me acaba de abandonar por decisión propia’, sino que encima lo hizo con ellos dentro de su casa”.

“Yo con esto no estoy culpando a Gustavo, quien padecía una enfermedad terribleme, desde hace unos cuantos años. El estado de Gustavo no era para nada óptimo, por eso también lo tuvimos tan resguardado durante todo este tiempo, porque claramente esto no se podía saber. Tenía Alzheimer y los síntomas estaban”, recalcó.

“También quiero destacar esto: eso de que estaba en estado de abandono por parte de la familia es absolutamente mentira. Gustavo estuvo completamente cuidado, tanto por la familia de sangre de Ricardo como por Marisa, que es la persona en quien Ricardo designó también el cuidado de Marta y Felipe; César Carozzo; y por mí”, aseveró.

Luego Rolando Graña y Soledad Larghi le consultaron el motivo por el pasaba las fiestas en soledad, la jefa de prensa aclaró: “Los chicos desde siempre viajan a Miami, y él no quería viajar más a Miami porque le traía recuerdos de Ricardo; entonces se quedaba solo en las fiestas por decisión de él, nadie lo dejaba de lado”.

Llegando al final de la nota, Natalia fue consultado por los dichos del sobrino de Martínez, quien aseguró que su tío fue abandonado: No voy a ir contra el dolor ajeno, como pido también que respeten el dolor de Felipe y Marta. La última vez que Gustavo habló con su sobrino, dicho por él hoy, fue en diciembre, y estamos a 16 de febrero”. De esta manera asumió que había algunos desacuerdos entre el hijo de Ricardo y su tutor, pero lo atribuyó a la adolescencia: “Estamos hablando de chicos de casi 18 años, que es una etapa natural en la vida donde se alejan de las figuras de autoridad; no es cierto que Marta y Felipe se habían olvidado de Gustavo, solamente tenían las diferencias lógicas que puede tener un adolescente”.