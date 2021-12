La insólita exigencia de una mujer a la ex de su novio: “No quiero que subas más fotos en ropa interior”

Un usuario de Twitter compartió una insólita situación que vivió una amiga suya en Instagram. A través de la red social, el joven compartió los mensajes que la novia de un ex de su amiga le había mandado por privado.

“Hola linda, mira quería decirte que hace tiempo me dijo mi novio que estuvieron un mes antes de que lo mío con él fuera oficial”, le escribió la mujer.

“No quiero que subas más fotos en ropa interior. Es más, si es necesario no subas más fotos porque siempre tenemos discusiones por vos y me haces sentir incómoda”, exigió la desconocida.

Después empezó a hacer juicios sobre la forma en que la chica increpada se muestra en las redes sociales. “Nadie te va a tomar en serio si subís fotos así. Es un consejo nada más”, dijo.

Ante la indiferencia de la joven atacada, la otra mujer siguió enviando mensajes pero en un tono más violento y empezó a sacar conclusiones sobre el cambio físico de la chica.

“Seguro pagaste para que te dejen así de flaca, algo te hiciste porque no puede ser que hayas bajado tanto de peso a lo que estabas. Posta que estabas gorda, algo te hiciste”, dijo.

Sin embargo, la joven atacada siguió sin dar respuesta a las absurdas exigencias de la mujer provocando la ira de la fémina que no se daba por vencida. “Flaca te estoy mandando mensajes contestame y hacé lo que te dije. Si es necesario elimina tu cuenta”.

El mensaje se volvió viral y debido al revuelo generado el novio de la agresora le escribió a la chica. “Apareció el novio de la loca, al final son igual de enfermos”, escribió el usuario de Twitter que dio a conocer la historia.

Según se puede leer en la conversación el joven inició el diálogo con un pedido de disculpas por las acciones de su novia. El hombre dijo que pese a las discusiones con su pareja no quería dejar de seguirla porque le “encanta”.

Al igual que su novia, y por alguna extraña razón, el sujeto eligió referirse al cuerpo de la chica. “Se nota que te pusiste como prioridad por así decirlo pero a mi me gustas desde que estabas más rellana, más para agarrar”, dijo.

Nuevamente, la mujer atacada eligió la indiferencia y el hombre decidió continuar con los argumentos de su novia. “Mi novia tiene razón, por ahí no te toman en serio por las fotos que subís ¿Quién quiere una novia que le muestre a todos el culo?”, preguntó.

Llegando al final del absurdo e incoherente monólogo el sujeto decidió bloquear a la chica aunque le confesó que le hubiera gustado salir con ella. No obstante, cerró el texto con un fuerte insulto.