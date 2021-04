La hija de Martin Scorsese le mostró a su papá productos femeninos para ver si los reconocía y se hizo viral en TikTok

Martin Scorsese, el productor y director de cine de 78 años, es conocido por dirigir films muy exitosos en la industria. Entre sus logros se destaca el Óscar al mejor director gracias a su trabajo en el thriller policial “Los Infiltrados” (2006), película protagonizada por Leonardo Di Caprio y Matt Damon, entre otras estrellas de Hollywood.

Sin embargo y lejos de algún nuevo estreno, Scorsese volvió a ser noticia y esta vez por un hecho bastante particular. Francesca, su hija más pequeña, es toda una influencer en las redes sociales. La joven de 21 años decidió grabar un divertido video en el que le mostraba a su papá productos femeninos para ver si los reconocía y el video se volvió viral en TikTok.

Quién es Francesca Scorsese

Pocas personas conocen la vida privada y familiar de Martín Scorsese. Tras cuatro matrimonios, el director conoció a la editora de ‘Random House’ Helen Morris, ahora enferma de Parkinson, con quien lleva desde el año 1999. El director de cine tuvo a sus 57 años a su tercera hija, Francesca Scorsese, que tiene actualmente 21 años.

Aunque apenas sea conocida, Francesca ha protagonizado algunas películas como ‘Los Infiltrados’ o ‘El Aviador’. Ahora, en una reciente entrevista para ‘El País’, habla de su infancia y de sus próximos proyectos como actriz y directora, entre los que está su aparición en la serie ‘We are who we are’ de Luca Guadagnino.

“Mi infancia fue como la de cualquier otro niño, pero con muchas niñeras. Con mi padre siempre rodando fuera y mi madre enferma de Parkinson, tenía que ser así”, mencionaba.

También ha hablado de su relación con el actor Leonardo DiCaprio. “Recuerdo que cuando era pequeña era muy tímida, Leo DiCaprio siempre quería jugar conmigo cuando venía a casa y yo lo odiaba porque no quería ser el centro de atención, por lo que me escondía bajo la mesa. Me encanta Leo, es una persona maravillosa, pero cuando tenía cuatro años no quería que nadie me diera besos y abrazos, ni siquiera Leonardo DiCaprio”, decía riendo.

Francesca es conocida en el mundo cinematográfico pero no solo por ser hija de Martin Scorsese, sino por sus logros, y eso es algo que lo que ella se siente orgullosa. “He sentido mucho alivio al saber que no he conseguido mi primer gran papel por mi apellido”. Se refiere a su aparición en la última serie de Luca Guadagnino, ‘We are who we are’.

Ahora la hija menor de Martin se encuentra inmersa en numerosos proyectos como actriz y directora. Además de ello, Francesca también ayuda a su padre como community manager.

“Veo que ha dejado de ser un secreto. Me costó un poco convencerle para que se abriera Instagram y mostrase su lado más desconocido. La gente tiene una idea de él como una celebrity con mucho dinero, con el glamour de Hollywood, pero realmente nadie veía el otro lado de Martin Scorsese: el hombre que tiene a su mujer enferma de Parkinson, el ser humano que adora a los perros, a ese hombre que llora y se preocupa por sus seres queridos. Él es una estrella, está claro, pero también es una persona muy divertida y llena de amor hacia su familia y amigos. Me parecía muy bonito que lo mostrase al mundo”, concluyó.