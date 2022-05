La hermana de Thalía revela el padecimiento que vive la cantante con la enfermedad de Lyme

Laura Zapata, la hermana de Thalía, contó en una nota con medios mexicanos el padecimiento que sufre la cantante por la enfermedad de Lyme, quien fue diagnosticada hace casi 13 años, originada por la picadura de una garrapata, y que ataca las articulaciones del sistema nervioso y corazón.

Laura Zapata es una actriz reconocida mexicana, de 65 años, y es una de las hermanas de Thalía, la cantante oriunda de Ciudad de México. Laura dio una entrevista para algunos medios mexicanos y reveló cómo está su hermana con la enfermedad de Lyme. “A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’, empezó diciendo.

De jovencitas, Laura Zapata y Thalía

“Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio”, agregó.

Cabe aclarar que la enfermedad no tiene una cura definitiva y la madre de Thalía falleció víctima de este padecimiento. “Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, añadió Laura.

Thalía junto a su madre Yolanda Miranda Mange

Por otro lado, contó que los hijos de Thalía son su motor para seguir luchando. “Ella deja y recoge a sus hijos en la escuela, está siempre al pendiente absolutamente, y cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que a segundo término”, explicó. Luego agregó: “Además ella se atiende muchísimo, está guapísima”.

Thalía se ocupa de la salud de su abuela Eva Mange

Laura Zapata reveló que pese a los padecimientos de su hermana, Thalía siempre está atenta a la salud de su abuela, doña Eva Mange, y disponible para llevarla al hospital, si se lo requiere.

Thalía y Laura, con su abuela doña Mange

“Está participando de una manera puntual. En cuanto el doctor me dijo que había que llevarla, a la primera que le hablo es a ella, le dije ‘tenemos dos caminos, no transportarla y que se muera, o transportarla, correr el riesgo e irle a poner su transfusión’, y me dijo ‘yo creo que la segunda ¿verdad?’’”, narró.