La ciencia lo confirma: por qué los gatos viven más que los perros y el error que puede acortar su vida

La ciencia finalmente resolvió el misterio de por qué los gatos suelen alcanzar los 17 años mientras que los perros promedian apenas 12 . Un hallazgo genético reciente y un error común en el estilo de vida doméstico revelan que el destino de tu mascota depende de un factor que podés cambiar hoy mismo .

La histórica duda de los dueños de mascotas tiene ahora una respuesta científica que va más allá de la simple suerte. Investigaciones recientes coordinadas por la Universidad de Bath señalan que la longevidad felina está anclada en una combinación de complejidad inmunitaria y desarrollo cerebral .

A diferencia de otras especies, los gatos poseen un sistema inmunológico más sofisticado que les permite defenderse mejor de infecciones y eliminar células dañadas de forma eficiente. Este “escudo biológico” es tan determinante para su vida larga como lo es su inteligencia .

Un giro inesperado en la investigación revela que la naturaleza solitaria del gato es, en realidad, una ventaja de supervivencia . Al no agruparse constantemente con otros de su especie, los felinos reducen drásticamente las probabilidades de transmitir y recibir enfermedades infecciosas a través de mordidas o peleas.

Por otro lado, la intervención humana ha jugado en contra de los caninos. Mientras que el genoma del gato se mantiene más próximo al de sus antepasados salvajes, los perros han sufrido una selección genética intensiva que ha derivado en problemas de salud hereditarios , especialmente en razas de caras planas o tamaños gigantes .

Este proceso de crianza ha provocado que las razas de perros más grandes envejezcan más rápido a nivel celular, sufriendo un mayor desgaste esquelético y muscular que los gatos, quienes mantienen un tamaño corporal relativamente constante.

El peligro de la “vida aventurera”: por qué salir de casa es una trampa

A pesar de estas ventajas genéticas, existe un factor cotidiano que puede anular cualquier beneficio biológico: el acceso al exterior. Los datos son contundentes y muestran una consecuencia directa para quien permite que su gato deambule libremente por el barrio.

image

Mientras que un gato de interiores puede vivir entre 13 y 17 años gracias a un entorno protegido, aquellos que pasan su vida fuera de casa sin supervisión enfrentan una esperanza de vida de apenas 2 a 5 años. Los riesgos de esta “libertad” incluyen:

Atropellos por automóviles.

Ingestión de sustancias venenosas o plantas perjudiciales.

o plantas perjudiciales. Peleas por territorio y contagio de virus incurables .

. Riesgos de robo o extravío.

Nutrición y longevidad: cómo ganar un año extra de salud

No todo depende de evitar peligros; la intervención nutricional también ha demostrado resultados concretos. Un estudio de longevidad de 9 años realizado por el Purina Institute comprobó que una mezcla específica de nutrientes puede prolongar la vida saludable del gato en un promedio de un año.

image

Esta combinación, que incluye antioxidantes (como la vitamina E), ácidos grasos esenciales y prebióticos, ayuda a combatir el estrés oxidativo y a mantener una microbiota intestinal saludable en gatos mayores.

El mantenimiento de la masa corporal magra y la preservación del peso mediante una nutrición especializada permiten que el animal conserve indicadores de salud estables incluso después de los 7 años, traduciéndose en más años de compañía.