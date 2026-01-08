8 de enero de 2026 - 09:28

La ciencia lo confirma: las palabras que usan los adultos pueden alterar el cerebro de los niños

La ciencia advierte que el lenguaje tóxico y la invalidación emocional no solo dañan la autoestima, sino que alteran el desarrollo cerebral.

Frases y palabras que según la ciencia deberías evitar con tus hijos

Frases y palabras que según la ciencia deberías evitar con tus hijos

Foto:

Por Cristian Reta

Investigaciones recientes en psicología y neurobiología han analizado cómo el abuso verbal y la invalidación emocional afectan profundamente a niños y adolescentes. La ciencia confirma que las palabras no solo "se quedan", sino que pueden trastocar el neurodesarrollo, condicionando la maduración cerebral y la salud mental incluso en la vida adulta.

Leé además

Psicología y ciencia analizan cómo celular altera atención y conducta al caminar.

¿Mirás el celular mientras caminás? Qué dice la psicología sobre vos

Por Ignacio Alvarado
Caminar para reiniciar el cuerpo: los beneficios de salir a andar según cuánto tiempo le dediques.

Ni 10 mil pasos ni gimnasio: cuántos minutos por día tenés que caminar para empezar a bajar de peso

Por Cristian Reta

La huella biológica del lenguaje en el neurodesarrollo

La ciencia ha demostrado que la infancia es una etapa de extrema vulnerabilidad biológica; los huesos de los niños son frágiles, pero su cerebro lo es aún más, al encontrarse en pleno proceso de asimilación. El maltrato verbal, que incluye desde gritos hasta la sutil invalidación de sentimientos, funciona como un estrés tóxico capaz de alterar procesos esenciales como la neurogénesis, la mielinización y la poda neuronal.

image

Estudios mediante neuroimagen revelan que estas experiencias pueden provocar una reducción del volumen del hipocampo y una hiperreactividad en la amígdala. Esto se traduce en un estado de hipervigilancia constante, donde el menor percibe amenazas incluso en estímulos neutros, aumentando el riesgo de sufrir ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria en el futuro. En esencia, el cerebro se "reprograma" para la supervivencia en un entorno hostil, sacrificando capacidades de regulación emocional y aprendizaje.

Las trampas de la comunicación cotidiana y cómo evitarlas según la ciencia

A menudo, los padres utilizan frases con buenas intenciones, pero con efectos negativos insospechados. La expresión "¡No pasó nada!" cuando un niño se cae, por ejemplo, es una forma de invalidación emocional. Según los expertos, esto enseña al niño a no confiar en sus propias emociones y a sentirse rechazado o no escuchado. La alternativa científica es la validación: preguntar "¿estás bien?" permite que el menor comparta su experiencia y desarrolle inteligencia emocional.

image

Otra práctica común es el uso de etiquetas mediante frases como "vos siempre..." o "vos nunca...". Estas expresiones suelen convertirse en "profecías autocumplidas": el niño termina asignando esa etiqueta a la definición de sí mismo y deja de esforzarse por cambiar su conducta. Del mismo modo, frases que cargan al niño con la responsabilidad de los sentimientos del adulto, como "me ponés triste cuando haces eso", pueden generar miedo a molestar y ocultamiento de problemas.

Para fomentar la autonomía y una autoestima saludable, la ciencia recomienda sustituir la evaluación por la descripción. En lugar de decir "sos un genio", describir el logro ("veo que organizaste todos tus juguetes por color") permite que el niño desarrolle un autoconcepto basado en sus propios esfuerzos y capacidades reales. El objetivo final es crear un ambiente de respeto mutuo que permita al sistema nervioso del niño madurar de forma óptima y segura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La estrella de Belén según la ciencia: ¿Qué fue realmente?

El misterio de la estrella de Belén: qué vieron realmente los Reyes Magos, según la ciencia

Por Cristian Reta
Psicología y ciencia explican emociones ocultas detrás del “ok” digital sin emojis.

Qué significa responder "ok" sin emojis en los mensajes, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
Psicología y ciencia explican por qué hablar solo revela salud y patrones de comportamiento internos.

Según la psicología, hablar solo en voz baja es más común en personas con esta característica

Por Ignacio Alvarado
Las profecías de Nostradamus para este 2026 son inquietantes: guerras, picos de actividad solar y apagón digital.

3 profecías de Nostradamus para 2026: Guerra de 7 meses, apagón digital y un "fuego del cielo"

Por Cristian Reta