L-Gante y su papá se cruzaron fuerte en televisión y terminaron reconciliándose: “No lo dejo ir más”

En más de una oportunidad, L-Gante habló de la ausencia de su papá en su vida. En una nota con Karina Mazzocco en A La Tarde, Miguel Ángel Prosi y el artista pudieron hablar después de años y no solo se dijeron de todo, sino que limaron algunas asperezas y pactaron un encuentro.

El papá del cantante de Cumbia 420 accedió a una nota y aseguró que lo que más le había dolido es escuchar cómo Elián Valenzuela se refirió a él en diferentes notas que le hicieron. “Me conoce poco y no puede opinar mal de mí”, dijo Miguel Ángel.

Además, se excusó que no intentó contactarse con el artista porque no quiere quedar como “el que se quiere colgar” de la fama, ya que por mucho tiempo no tuvieron contacto, precisamente por 17 años. “Si no me acerqué hace ocho años, no me voy a acercar ahora que no me necesita”, lanzó.

Luego, las cámaras del programa fueron a buscar a L-Gante a su casa del barrio en el que se crio y lograron que ambos crucen palabras. Al principio la charla fue bastante tensa y hasta por momentos incómoda para ambos, pero finalmente habrían logrado entenderse porque quedar juntarse a compartir un asado.

L-Gante y Miguel Ángel Prosi se dijeron de todo frente a las cámaras

“Para mí lo que está haciendo es una pavada más grande que una casa porque él tiene mi número, mi contacto y lo que está haciendo es ‘farandulear’ (sic). Me hace acordar a ciertas personas dando lástima por ahí”, comenzó diciendo cuando las cámaras de América lo encontraron y lo pusieron en comunicación con su papá.

“Que no haga comentarios de lo que le dicen, que haga comentarios de lo que escucha. Yo le quiero decir que lo adoro. Lo llamé dos veces y no me atendió”, redobló la apuesta Prosi al escuchar a su hijo.

Duro cruce entre L-Gante y su papá en televisión.

“El tema es que si vos presentas por televisión, ¿qué querés que te conteste?, vení a acá a mi casa, aparecé con un costillar y hablamos sin quedar como un pelo... en la tele”, dijo el cantante.

La charla entre ambos siguió, pero Mazzocco logró que pacten un encuentro para poder hablar cara a cara, sin cámaras ni intermediarios y los dos aceptaron. Incluso, Miguel Ángel dejó en claro que una vez que tenga el contacto con su hijo “no lo dejo ir más”.