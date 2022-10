L-Gante presentó la canción que le dedicó a Wanda Nara: habla de un amor entre dos comprometidos

Este fin de semana, L-Gante presentó la canción que le dedicó a Wanda Nara en un show. La canción no tiene nombre por ahora, pero describe un amorío apasionado entre dos comprometidos.

El cantante de cumbia 420 había explicado en distintas entrevistas que este nuevo tema había estado inspirado en la integrante de Quién es la máscara (Telefe).

Algunos pasajes de sus estrofas son: “No importa la hora porque me prefieres”; “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”.

Otras partes dicen: “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.

Antes de que L-Gante la estrenara en el show, varias de estas frases ya habían trascendido previamente en charlas que el cantante y la empresaria habían mantenido en sus redes sociales.

¿L-Gante le escribió una canción a Wanda Nara?

Y Wanda Nara había descrito a dicha composición como “uno de los regalos más lindos que le dieron”. “Es la canción más linda de todas las que tiene, pero creo que nunca se animará a sacarla”, dijo.

Todo indicaría que en cuestión de días saldrá a la luz en una versión de estudio. Incluso, este lunes en LAM (América) contaron que la ex de Mauro Icardi va a ser la protagonista del videoclip.

L-Gante habló de la conversación secreta entre Tamara Báez y Mauro Icardi

Tras los rumores de affaire entre Wanda Nara y L-Gante, Mauro Icardi se habría comunicado con Tamara Báez para hablar del tema.

La joven aseguró que no podía dar detalles de la conversación que mantuvo con el futbolista del Galatasaray.

Tamara Báez habló en "A la tarde" sobre la conversación que habría mantenido con Mauro Icardi.

“No creo que esa charla haya sido con segundas intenciones, no me la creo. Hablaban de otra cosa seguro, no de tirarse onda. Cada cual pelea por lo que quiere”, expresó L-Gante en Secretos verdaderos.

Además, el cantante explicó que nunca tuvo cara a cara a Icardi, pero que no tiene ningún problema con él, por lo que no le molestaría conocerlo.