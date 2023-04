“Ken Kardashian”, el influencer que viste al estilo Barbie y gastó 100 mil dólares para operarse la cola

A sus 29 años, Cory Hall se describe como un “muñeco Ken andante con un botín de Kardashian”. Con casi 100 mil seguidores en Instagram, este joven de Los Ángeles se dedica a compartir sus mejores look al estilo Barbicore, la nueva tendencia que es furor en el mundo de la moda debido al inminente estreno de la nueva película de la muñeca más famosa del mundo, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

“Sé quién soy, así que no me importa lo que la gente tenga que decir sobre mí”, afirma Cory con contundencia en sus redes. En ellas, muestra con libertad diversos atuendos y prendas llamativas, como minifaldas, microbikinis, vestidos ajustados, catsuits, además de múltiples accesorios como bolsos, carteras, gorras, entre otros.

El influencer confesó que ha gastado alrededor de 100.000 dólares para operarse la cola, persiguiendo el objetivo de verse similar a Kim Kardashian. Pero esta no ha sido su única intervención estética, también se realizado una liposucción, inyecciones de glúteos, relleno de labios, relleno de mejillas y de mandíbula, además de botox.

Cory Hall gastó casi 100 mil dólares en su operación de glúteos. Foto: Instagram

Hace tres años, Cory se hizo la cirugía de levantamiento de glúteos brasileño (BBL), cuyo método más común consiste en injertar grasa de otras partes del cuerpo, como por ejemplo del estómago, y reubicarla en la cola. Esta operación ha levantado polémica porque tiene una preocupante tasa de mortalidad: 1 en 3.000. Pero el joven parece priorizar otras cosas: “Lo hice solo porque quería un trasero más grande. Me gustaría obtener otro BBL. La gente me dice que no necesito otra cirugía, pero no me importa”, aseguró.

Además, afirma no darle importancia a los comentarios o miradas negativos que puede llegar a recibir: “La gente puede ser un poco dura, pero a mí no me afecta. No me molesta en absoluto”.

El influencer es fanático de la moda y referente de la tendencia Barbiecore. Foto: Instagram

Cory se ejercita seis veces por semana y sigue un riguroso plan para mantener en forma su “cola Kardashian”. El influencer conoció a la propia Kim Kardashian y estuvo con ella en varias ocasiones. Incluso trabajó con su marca de fajas Skims para crear contenido en las redes sociales.

Además, el joven asegura ser fanático de la moda y las tendencias. “Me encanta la moda, me encanta lucir sexy y me encanta mi cuerpo”, contó el joven fanático de las últimas tendencias. Además, confesó que sus marcas favoritas son Balenciaga, Dolce & Gabbana, Chanel y Louis Vuitton. “Mi estilo es muy llamativo, muy lujoso, muy pop. Soy muy elegante también”, lanzó.