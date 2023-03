Julieta de Gran Hermano estalló contra Caramelo y Mora porque arruinar sus maquillajes: “Los voy a matar”

Los concursantes de Gran Hermano viven las últimas semanas de encierro y en estos momentos, salvo Nacho, los 4 integrantes restantes se encuentran en la placa de nominados y uno solo se marchará el próximo domingo.

Camila, Marcos, Romina y Julieta se encuentran elaborando su juego para poder seguir en carrera y transformarse en finalistas. Fue esta última concursante quien dio la nota este jueves al protagonizar un episodio que causó risas y a su vez preocupación.

Los perritos de Gran Hermano fueron adoptados.

El hecho comenzó en la cocina cuando Romina llegó con una base de polvo en sus manos: “¿De quién es esto?”, consultó. Inmediatamente Julieta exclamó: “¡No! Los voy a matar a estos perritos”.

“Dejaron la puerta abierta de vuelta, Ju”, le respondió la exdiputada. “Me comieron todo. Romi, no lo tenía así”, se amentó la bailarina. Inmediatamente ambas concursantes acudieron a la habitación para chequear los objetos que los perros destrozaron.

Julieta no dejaba de lamentar la pérdida con contundentes lamentos: “Es que no me va a alcanzar para nada esto”, explicó con tristeza, a lo que su amiga respondió: “Sí, sí te va a alcanzar. No falta nada. Guardalo para las galas”.

Julieta Poggio y Caramelo. (Captura)

Sin querer, la blonda pisó a uno de los perritos que estaba detrás y trastabilló: “Ay, perdón, mi amor. Perdón, mi amor. No te vi”. El video no tardó en viralizarse y generó el repudio de todos.

Todos a placa: así fue la última gala de nominación en Gran Hermano

Este miércoles por la noche se vivieron duros momentos y los cinco participantes que quedan en carrera acudieron al confesionario para seleccionar a los compañeros que desean que se vayan de la casa.

Debido a los votos de los participantes, cuatro jugadores quedaron en zona de riesgo para abandonar el juego el próximo domingo y quedarse a las puertas de una eventual final, de la que todavía no hay una fecha anunciada por parte de la producción.

La última placa de nominados

Estos son: Camila, Marcos, Romina y Julieta.

VOTO DE ROMINA: 2 votos para Camila y 1 voto para Marcos

VOTO DE MARCOS: 2 votos a Julieta y 1 a Camila

VOTO DE JULIETA: 2 votos para Camila y 1 voto para Marcos

VOTO DE CAMILA : 2 votos para Romina y 1 voto para Marcos

VOTO DE NACHO: 2 votos para Camila y 1 votos para Marcos