Johnny Depp cambió su look después del juicio: se lo ve más joven y relajado

Johnny Deep y Amber Heard se llevaron un montón de portadas de medios internacionales por su juicio por difamación que inició el actor contra su ex esposa. El fallo salió a favor del artista y los flashes lo siguen buscando para ver qué hace y a dónde va.

Y lo encontraron, claro pero con un nuevo look con el que se lo ve más joven y relajado después de tanto escándalo frente a la justicia.

Deep se presentó en el Festival de Blues de Helsinki, Finlandia, junto a su amigo y músico Jeff Beck. Se lo pudo ver sobre el escenario disfrutando de tocar en vivo su guitarra y lucir su nuevo estilismo: sin barba ni bigote y con su pelo suelto, largo hasta sus hombros.

El protagonista de “Piratas en el Caribe” dejó sus pelos al viento, bien descontracturados para así lucir más informal y despreocupado.

Johnny Deep cambió su look, ahora se ve más joven y relajado

Johnny Deep cambió su look, ahora se ve más joven y relajado

Johnny Deep se armó un outfits al mejor estilo estrella de rock: chaleco de vestir gris oscuro, camisa blanca arremangada, pantalón negro con roturas y remató con cadenas plateadas con dijes, una boina anteojos de sol con cristales azules.

Johnny Deep cambió su look, ahora se ve más joven y relajado

El artista posó con varios de sus fanáticos que lo encontraron fuera del escenario y allí se lo pudo ver con otro atuendo, más cómodo, eligió una remera estampada y una camisa escocesa. Cambió el gorro por uno negro de corderoy y los lentes por unos tipo aviador.

Johnny Deep cambió su look, ahora se ve más joven y relajado

Johnny Deep cambió su look y ¿su vida?

El actor de Hollywood siempre fue muy cuidadoso con su imagen y probó estilos bien distintos a lo largo de su carrera pero ahora parecería que este renovado actor se sacó la barba para dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida.

Tras conocer el resultado del juicio, Depp declaró: “Seis años atrás mi vida, la de mis hijos, la de las personas que me rodean e incluso la de aquellos que me han apoyado en mi carrera, cambió para siempre...Seis años después el jurado me devolvió la vida, y estoy verdaderamente agradecido”.

La pareja se separó en 2016.

Y un allegado al artista confió que “aunque Depp está aliviado por el veredicto del jurado, no se regodea”, a lo que sumó: “Sólo quiere recuperar su carrera”.