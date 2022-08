Impactante video: grababa la tumba de El Noba, se escuchó una voz y aseguran que es del cantante

El Noba murió el 3 de junio y sus restos fueron enterrados en el cementerio municipal de Florencio Varela, localidad de donde era oriundo el cantante de Cumbia 420. La muerte del artista no solo golpeó a su familia sino también a sus fanáticos, quienes se acercan a su tumba para dejar flores, cartas u ofrendas para el joven.

Tal como ocurre con muchos otros artistas, la tumba de Lautaro Coronel es muy visitada. Pero algo extraño ocurrió con un fanático, que grabó un video durante su visita y aseguran que de fondo se escucha la voz de El Noba.

Un seguidor del artista mostraba en un video casero, que hizo con su celular, todos los “regalos” que le dejan al cantante de cumbia. Pero hasta que no lo subió a las redes no se percató de una voz que se escucha de fondo mientras él habla, que aseguran que se trata del joven fallecido.

“El Noba fue un referente de la cumbia 420″, dice el youtuber y cuando lo menciona por su nombre de pila, se escucha claramente un murmullo que los seguidores atribuyen a su voz.

“El youtuber sube el video y cuando dice ‘Lautaro’, se escucha que alguien dice ‘más vale’. Esto lo hacen notar los fanáticos”, comentaron en Nosotros a la mañana.

“Lo mejor es creer. El Noba está en el corazón de todos los que lo siguieron. Yo no sé si logro captarlo, pero mejor es creer”, dijo al respecto el Pollo Álvarez.

Habló la madre de El Noba: “No caigo, sigo esperando que aparezca”

Vanesa Aranda vivió el peor momento de su vida al transitar la muerte de su hijo. Lautaro Coronel estaba internado en terapia intensiva del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner después de haber sufrido un accidente cuando iba en su moto. A pesar de hacer todo lo posible, el artista falleció con solo 25 años de edad.

En dialogo con TN, la mujer expresó su dolor y tristeza: “Esta semana fue terrible, se acerca la fecha y me pongo peor porque recuerdo lo que pasó. Es muy difícil para todos”. Y agregó: “¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”.

Vanesa mencionó que le cuesta el día a día, siente la ausencia de su hijo en las pequeñas cosas, como saludos, mensajes y su compañía.

Aranda y su hijo en el backstage de uno de los últimos recitales que dio El Noba. (Gentileza Vanesa Aranda/TN).

“Me mandaba todos los días o me llamaba. ‘Ma, ¿tomamos mate?’ o ‘¿Qué vamos a comer?’. Por ahí me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mi era mucho y ahora se me hace pesado”.

“Es imposible no llorar, ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo”, señaló la mujer, que pasó toda la internación de su hijo instalada en un motorhome frente al hospital.

Hasta allí, los fans del cantante llevaron cientos de cuadros, banderas y fotos en honor al músico. “Le agradezco a la gente el cariño. No puse cuadros ni nada de las cosas que nos regalaron porque me hace mal. Las veo y soy un mar de lágrimas”, dijo Vanesa.