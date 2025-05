Ideal para el home office: qué materiales podés reciclar para crear tu propia mesa auxiliar

No las desperidicies: cómo reciclar las tablas de madera y renovar la decoración de tu casa

- Si tenés tirantes de madera, pueden agregarse en la parte superior o inferior para reforzar la rigidez y aportar un acabado más prolijo al mueble. El resultado es una mesa auxiliar elevada, ligera, estable y completamente funcional para colocar una notebook o libros y trabajar desde la cama.

Las ventajas de este proyecto

El valor de este proyecto no reside solamente en su practicidad, sino en el cambio de lógica que propone. Las perchas de madera ofrecen una materia prima robusta y resistente que se adapta bien a usos diversos. Con imaginación y herramientas básicas, es posible construir no solo mesas auxiliares sino también estantes, colgadores, soportes para plantas o incluso lámparas. La clave está en pensar en función del material disponible y no del producto final prediseñado.

Por qué reutilizar dentro del hogar

Reutilizar materiales contribuye a reducir el volumen de residuos, evitar la compra innecesaria de objetos nuevos y prolongar la vida útil de elementos que, de otro modo, terminarían en vertederos. Esta lógica no requiere inversiones económicas importantes ni grandes conocimientos técnicos: basta con disposición a experimentar y una mirada atenta hacia los recursos que ya existen en casa.

Estos trucos establecen una relación activa y transformadora con el entorno. No solo resuelven necesidades prácticas del hogar, como trabajar cómodamente desde la cama, sino que habilitan un modo de habitar que escapa al consumo lineal. No es simplemente a construir una mesa con perchas viejas, sino a pensar los objetos como sistemas abiertos, con múltiples ciclos de uso, donde lo descartado puede volver a tener valor si se lo recontextualiza con ingenio y precisión.