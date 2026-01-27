Hacelo vos mismo: el soporte para celular con broches de ropa que se hace en 5 minutos

En tiempos donde el celular se volvió indispensable en el hogar , contar con un soporte práctico puede marcar la diferencia. Sin embargo, no siempre es necesario comprar accesorios costosos. Con una propuesta de manualidades fácil y accesible, es posible armar un soporte para celular usando broches de ropa en apenas cinco minutos.

Si te sobraron palitos de sushi, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Si tenés negativos de fotografía, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Este truco casero se volvió popular por su sencillez y funcionalidad. Los broches, gracias a su forma y presión, permiten sostener el teléfono en posición vertical u horizontal, ideal para videollamadas, recetas de cocina o mirar contenido sin usar las manos.

Para esta idea de manualidades , solo hacen falta dos broches de ropa de madera y una superficie plana. No se requieren herramientas, pegamentos ni conocimientos previos. Esta facilidad lo convierte en una opción ideal para quienes buscan soluciones rápidas dentro del hogar .

Manualidades simples con truco práctico mejoran la organización del hogar en pocos minutos.

El primer paso es abrir ambos broches y colocarlos enfrentados por la parte plana. Luego, se apoyan uno contra otro formando una base estable. La ranura natural del broche sirve como apoyo para el celular, evitando que se deslice.

Una vez armado, el soporte puede colocarse sobre una mesa, escritorio o mesada. Funciona tanto en espacios de trabajo como en la cocina o el dormitorio. Este truco ayuda a mejorar la organización del espacio y libera las manos para otras tareas.

Además, es liviano y fácil de transportar, por lo que también resulta útil para llevar en una mochila o bolso.

image Manualidades simples con truco práctico mejoran la organización del hogar en pocos minutos.

Por qué esta idea se volvió tendencia

Las manualidades prácticas ganan cada vez más protagonismo porque ofrecen soluciones inmediatas sin depender de compras innecesarias. Este soporte para celular combina creatividad y funcionalidad, adaptándose a distintas rutinas del hogar.

En solo cinco minutos, con elementos simples, se puede resolver un problema cotidiano. Una muestra clara de que, con ingenio y un pequeño truco, las ideas caseras siguen siendo grandes aliadas.