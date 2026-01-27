27 de enero de 2026 - 11:13

Hacelo vos mismo: el soporte para celular con broches de ropa que se hace en 5 minutos

Una idea de manualidades simple y rápida permite crear un soporte para celular sin gastar dinero.

Manualidades simples con truco práctico mejoran la organización del hogar en pocos minutos.

Manualidades simples con truco práctico mejoran la organización del hogar en pocos minutos.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En tiempos donde el celular se volvió indispensable en el hogar, contar con un soporte práctico puede marcar la diferencia. Sin embargo, no siempre es necesario comprar accesorios costosos. Con una propuesta de manualidades fácil y accesible, es posible armar un soporte para celular usando broches de ropa en apenas cinco minutos.

Leé además

si tenes negativos de fotografia, tenes un tesoro: por que y como reciclarlos con esta maravillosa idea

Si tenés negativos de fotografía, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si te sobraron palitos de sushi, tenes un tesoro: por que y como reciclarlos con esta maravillosa idea

Si te sobraron palitos de sushi, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera

Este truco casero se volvió popular por su sencillez y funcionalidad. Los broches, gracias a su forma y presión, permiten sostener el teléfono en posición vertical u horizontal, ideal para videollamadas, recetas de cocina o mirar contenido sin usar las manos.

image
Manualidades simples con truco pr&aacute;ctico mejoran la organizaci&oacute;n del hogar en pocos minutos.

Manualidades simples con truco práctico mejoran la organización del hogar en pocos minutos.

Para esta idea de manualidades, solo hacen falta dos broches de ropa de madera y una superficie plana. No se requieren herramientas, pegamentos ni conocimientos previos. Esta facilidad lo convierte en una opción ideal para quienes buscan soluciones rápidas dentro del hogar.

El primer paso es abrir ambos broches y colocarlos enfrentados por la parte plana. Luego, se apoyan uno contra otro formando una base estable. La ranura natural del broche sirve como apoyo para el celular, evitando que se deslice.

Cómo usarlo en la vida diaria

Una vez armado, el soporte puede colocarse sobre una mesa, escritorio o mesada. Funciona tanto en espacios de trabajo como en la cocina o el dormitorio. Este truco ayuda a mejorar la organización del espacio y libera las manos para otras tareas.

Además, es liviano y fácil de transportar, por lo que también resulta útil para llevar en una mochila o bolso.

image
Manualidades simples con truco pr&aacute;ctico mejoran la organizaci&oacute;n del hogar en pocos minutos.

Manualidades simples con truco práctico mejoran la organización del hogar en pocos minutos.

Por qué esta idea se volvió tendencia

Las manualidades prácticas ganan cada vez más protagonismo porque ofrecen soluciones inmediatas sin depender de compras innecesarias. Este soporte para celular combina creatividad y funcionalidad, adaptándose a distintas rutinas del hogar.

En solo cinco minutos, con elementos simples, se puede resolver un problema cotidiano. Una muestra clara de que, con ingenio y un pequeño truco, las ideas caseras siguen siendo grandes aliadas.

image
Manualidades simples con truco pr&aacute;ctico mejoran la organizaci&oacute;n del hogar en pocos minutos.

Manualidades simples con truco práctico mejoran la organización del hogar en pocos minutos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con un simple truco de reciclaje, un cepillo viejo se transforma en herramienta clave para limpieza precisa en el hogar.

Reciclaje: guardá los cepillos de dientes viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera
si tenes una plancha antigua, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes una balanza antigua, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta espectacular idea

Si tenés una balanza antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta espectacular idea

Por Andrés Aguilera
las macetas colgantes no van mas: el objeto del bano que las reemplaza en el jardin

Las macetas colgantes no van más: el objeto del baño que las reemplaza en el jardín

Por Andrés Aguilera