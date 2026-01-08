Guardá una esponja seca en el tacho de basura: el motivo práctico que pocos conocen

Una esponja seca dentro del tacho de basura absorbe líquidos, evita olores y mantiene el recipiente limpio por más tiempo.

Los malos olores y el líquido acumulado en el fondo del tacho de basura son un problema en muchas casas. Pero existe un truco muy simple, casi desconocido, que ayuda a mantener el tacho seco, limpio y sin olor usando solo una esponja seca. Este método es muy recomendado dentro de los trucos caseros por su practicidad y bajo costo.

Por qué una esponja funciona en el tacho de basura Las esponjas tienen una gran capacidad de absorción. Colocadas en el fondo del tacho, actúan como un reservorio de líquidos, evitando que restos de comida, envases húmedos o bolsas goteen y generen olor.

Al absorber la humedad, la esponja reduce la proliferación de bacterias, que son las principales responsables del mal olor. Es una solución simple, silenciosa y mucho más efectiva de lo que parece.

Guardá una esponja seca en el tacho de basura el truco simple que elimina olores y humedad (1) Cómo usar la esponja correctamente Para que el truco funcione bien, seguí estos pasos:

Usá una esponja limpia y completamente seca .

Colocala en el fondo del tacho , debajo de la bolsa.

Asegurate de que no esté rota ni usada con detergente fuerte.

Cambiala o lavala una vez por semana. Si querés potenciar el efecto, podés agregarle unas gotas de vinagre o limón a la esponja seca antes de colocarla. Eso ayuda a neutralizar olores sin perfumar de más.

Cuándo conviene usar este truco Este método es especialmente útil en: Cocinas , donde se tiran restos húmedos.

Días de calor , cuando los olores aparecen más rápido.

Tach os de basura sin tapa hermética .

Departamentos chicos con poca ventilación. También funciona muy bien en tachos de baño o en cestos donde se tiran pañuelos, algodón o residuos húmedos. Guardá una esponja seca en el tacho de basura el truco simple que elimina olores y humedad (2) Errores comunes que hay que evitar Para que el truco no se vuelva contraproducente: No uses una esponja mojada .

No la dejes más de una semana sin lavar.

No la coloques suelta arriba de la bolsa.

No la uses si ya tiene olor propio. La clave está en que la esponja absorba, no que acumule suciedad.