Gran Hermano 2022: Así fue la sorpresiva eliminación de un fuerte participante

Este domingo se vivió una intensa gala de eliminación en Gran Hermano. La placa fue sumamente inesperada ya que quedó conformada por cuatro integrantes: Agustín, la Tora, Daniela y Ariel.

Fue este último participante que fue rescatado por el dúo integrado por Marcos y Romina. Es por este motivo que la placa final quedó compuesta por tres concursantes que en un pasado reciente estuvieron fuera de la casa u volvieron a ingresar por decisión del público.

Placa de nominados de Gran Hermano

En la primera incursión, Santiago del Moro le dio la palabra a los participantes: “Quiero decirle a la gente que gracias por todo el aguante que me hacen”, dijo Agustín. “Estos días estuve con ansiedad, pero tranquila y con fe y confianza”, comentó Lucila la Tora. “Es re loco no saber cómo va a ser tu vida en este juego, depender de la gente. Confío en que me ayuden”, sentenció Daniela.

Los nominados de esta semana en GH

La Tora, la primera salvada de la noche

Santiago del Moro pidió el cierre parcial de las votaciones y entró a la casa para anunciar al primer participante salvado de la noche. “El supremo ha elegido y el primer jugador que sale de placa, va a ir a la habitación y va a desarmar su valija es...Lucila”, informó el conductor.

La participante tuvo el puntaje más bajo de la noche y sacó el 3,38 % de los votos del público.

La Tora se salvó de irse

Agustín, el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano

Luego de una larga incertidumbre, finalmente el conductor de la velada reveló que Agustín resultó eliminado como consecuencia de la decisión del público. El participante que dijo adiós recibió el 50,81% de los votos, mientras que Daniela cosechó el 49,19%

De esta manera, Agustín se unió a Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, María Laura Álvarez, Juliana Díaz, Constanza Romero, Alexis Quiroga, Thiago Medina y Maxi Giudici como el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano.