Gimena Accardi encandiló a sus seguidores con sus increíbles fotos entre los viñedos: “Ay Mendoza”

Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas están en Mendoza por la gira con su obra “Una semana nada más”. Las actores se presentan este fin de semana en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, y entre funciones, disfrutan de recorrer la provincia.

Este viernes, los tres visitaron una bodega de Luján de Cuyo y degustaron aceite de oliva y varios vinos, que hasta bromearon con la posibilidad de “olvidarse la letra” por tanto alcohol que probaron previo a la segunda función en Mendoza.

Pero lo que no pasó desapercibido fue la publicación de Gimena Accardi, con la que enloqueció a sus seguidores. La artista posó con un particular atuendo: un conjunto de pantalon y campera en color blanco con estampado de enormes girasoles. Al look sumó un top negro y un gorrito de lana beige, ideal para esta época del año.

Como no podía ser de otra manera, la protagonista de una de las obras más exitosas del país, posó con las montañas y viñedos mendocinos de fondo, un paisaje invernal imperdible como el de cualquier época del año en la provincia.

Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas revolucionaron Mendoza

Los actores, cada vez que pueden, visitan la provincia con sus productos actorales. Así fue cuando los tres protagonizaban la obra “Del otro lado de la cama” y lo mismo ocurrió con esta vuelta a Mendoza, en las que agotaron las cuatro funciones que comenzaron el jueves por la noche.

Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas son de los tres actores más queridos del país, con millones de seguidores en las redes que están al pendiente de su contenido. Y no fue la excepción con su regreso a la provincia, que mantuvo expectantes a todos sobre sus recorridos por la tierra del sol y del buen vino.

Ellos mismos se encargaron de mostrar que este viernes almorzaron en Bodega Durigutti, donde los recibieron con diferentes varietales, que degustaron uno por uno y un almuerzo especial para ellos. Agradecidos por la visita, los actores compartieron las fotos de su día “bodegueando” como suele decirse en criollo.

“Ay Mendoza”, escribió Gimena al pie de sus fotos y los hombres del equipo también manifestaron su alegría de estar nuevamente en tierra mendocina.

