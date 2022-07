Gerard Piqué habría aceptado el traslado de Shakira y sus hijos a Estados Unidos

Al parecer, se suma un nuevo capítulo a la separación de Shakira y Gerard Piqué. Todo apunta a que el futbolista español estaría dispuesto a firmar la autorización para que Sasha y Milan se muden a Estados Unidos con su madre.

La cantante quería mudarse al país norteamericano porque ya no había nada que la detuviera en Europa, ya que estaba ahí únicamente por su relación con el español. Ahora, tras su ruptura, buscaría estar más cerca de sus proyectos profesionales y su casa en Miami sería la opción perfecta. El único inconveniente es que a Gerard no le habría gustado esta idea. En un inicio, se decía que Piqué se opuso a que la famosa se llevara lejos a sus hijos, ya que de esa forma no podría verlos con regularidad, según La Nación.

Gerard Piqué y Shakira Foto: Web

Según Informalia, el futbolista habría aceptado que su familia se mudara a Miami, dado que la defensa legal de la colombiana le presentó un documento en el que le expuso que los niños atraviesan un mal momento debido al acoso de la prensa, la cual busca a toda costa obtener información acerca de la ruptura.

Esta situación no le gusta para nada a la cantante, por lo que prefiere irse del país junto a sus pequeños para evitarles un mal mayor y que puedan comenzar una vida nueva en Estados Unidos. Y es que Shakira le expuso a su expareja que todos los días hay paparazzis afuera de su casa, en la clínica donde está hospitalizado su padre e incluso la siguen por todos lados, por lo que irse de Barcelona sería la mejor alternativa.

Shakira y Gerard Piqué

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha dado declaraciones al respecto. Recordemos que desde que anunciaron su ruptura, que también fue muy privada, han preferido mantenerse al margen, aunque todo el tiempo tienen cámaras a su alrededor.

Lo cierto es que hace algunos días fueron captados en medio de un viaje a San Diego. La originaria de Barranquilla quiso pasar unos días de descanso junto a Sasha y Milan, pero prefirió no pisar su casa en Miami porque sabía que los medios de comunicación la esperarían en la puerta.

Shakira junto a sus hijos

Piqué sí se dio cita a la Florida, ya que el Barça se enfrentó al Inter de Miami. Incluso muchos aseguran que el español podría volver a ese equipo para estar un poco más cerca de sus hijos, ahora que presuntamente se mudarán a esa ciudad. Habrá que tener paciencia para ver si en próximos días Shakira y sus dos hijos comienzan la mudanza.