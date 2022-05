Florencia Peña debutó en “La Pu*@ Ama” con un musical en el que apuntó a quienes la critican

Florencia Peña debutó este lunes con “La Put@ Ama”, el nuevo programa que conducirá de lunes a viernes desde las 22 por América TV. Con su estilo desprejuiciado que la caracteriza, así arrancó la actriz este ciclo en el que quiere ser ella misma y en su primer musical, puso todas las cartas sobre la mesa.

La conductora aclaró apenas inició el programa que si a alguien le parece ofensivo el programa, “hay millones de otros canales para que se vayan a ver. Este programa es un late night pegado con cinta sketch”.

La publicación que realizó Florencia Peña en su Instagram y que estalló en comentarios.

“Hoy puedo tener mi propio programa con el nombre que a mi me gusta y puedo decir ‘puta’ en televisión todo lo que yo quiera. Así que metele pip, metele arroba, asterisco, todo, pero yo voy a decir puta puta puta, porque esto es... ¡La puta ama!”, comentó Flor en su presentación.

Luego de dar vueltas alrededor del nombre que eligió para su ciclo, que fue con el que más se identificó, junto a Diego Ramos y Dan Breitman, le dio paso a un momento musical en el que apuntó a los haters.

“Soy diva, soy artista, soy groncha, una señora ridícula, chorinegra, porno star... ¡Soy la puta ama del humor!”, dijo en las primeras estrofas del tema en el que bailó con un body y plumas, como una verdadera vedette.

“A veces soy guarra, a veces soy tonta, a veces soy zarpada. Conductora, puteadora, actora y si hay tiempo, un culo soy”, continuó la canción, haciendo alusión a las palabras con las que la “definen” en las redes sociales.

“Y si no te gusta lo que te digo mamá me la... banco igual”, les aclaró directamente a quienes apunten contra ella y su nuevo programa.

“Vengo a divertirte un rato, soy la reina del polihumor. Ojalá encontremos el formato, si no que vuelva Jey Mammón”, bromearon en el tema, ya que deben instalarse en una franja horaria en la que el humorista supo hacer bueno números de rating.

Florencia Peña promete un programa sin tapujos y mucha diversión

“Estoy muy feliz de estar acá. Desde que llegué a América TV, no fue otra cosa que felicidad, pasarla lindo y encontrarme gente con ganas de hacer cosas nuevas”, resaltó.

“Cuando me junté con José Núñez, mi productor, y Vero Cerbán, una de las directivas del canal, me preguntaron: ‘¿qué querés hacer?’, y yo les dije: ‘quiero ser yo’. Me miraron y me dijeron: ‘entonces, tenes que ir después de las 10 de la noche’. En serio lo digo, agradezco al canal que tengan la libertad de dejarnos jugar”, sentenció.