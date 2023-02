Florencia Peña apuntó contra los padres de los rugbiers tras la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa

Florencia Peña fue una de las famosas que se refirió a la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa. Tras conocerse la condena a los ocho asesinos del joven de 18 años en Villa Gesell, la actriz compartió un contundente video en el que apuntó contra los padres de los condenados y habló de la necesidad de erradicar la violencia.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de seis millones de personas, la conductora se refirió al caso y fue contundente con sus palabras. La artista preguntó si se hizo Justicia y consideró que Justicia sería que Fernando esté vivo.

“Justicia sería que nadie le quite la vida a nadie, que el odio no gane, que la irracionalidad no gane”, comentó consternada por el caso del joven asesinado a la salida de un boliche en 2020.

Florencia Peña fue contundente con su mensaje contra los padres de los ocho rugbiers condenados

Luego, Florencia Peña responsabilizó a los padres de los ocho condenados y lanzó picante: “¿Qué hiciste, qué valores les inculcaste para que tus hijos tengan tan poca empatía por la vida del otro?”.

“Ojalá la muerte de Fernando no sea en vano. Ojalá que esto sirva para algo, cómo educar a nuestros hijos y cómo hacerles entender que el odio nunca es el camino”, expresó la actriz y conductora.

Y volvió a referirse a la educación de los jóvenes: “Sigue escalando la violencia en todos los aspectos de la vida. Y fundamentalmente a la salida de los boliches nada cambió y eso tiene mucho que ver con cómo los educamos”.

El crimen de Fernando Báez Sosa: los acusados fueron condenados.

“No podemos tirar la pelota afuera. Veía como los padres (de los condenados) culpaban a la prensa. Pero cómo vas a culpar a la prensa, tenés que mirar para adentro y ver qué hiciste como papá y mamá”, dijo luego de que la mamá de Thomsen culpó a los periodistas por la condena a su hijo y a sus amigos.

Rosalía Zárate, increpó a los presentes y expresó a los gritos: “Esto es todo una mentira, saquen a todos los periodistas, la puta que los pario. Tres años torturándolos. No me importa más nada”.

Finalmente, en su video, Florencia Peña deseó que la sentencia les de un poco de paz a los padres de Fernando. Además, de que le pueda dar esperanzas a otros padres de “que los asesinos paguen por haber tomado una vida”.