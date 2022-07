Fernando Burlando contó que con Barby Franco perdieron un varón dos meses antes del embarazo

Fernando Burlando y Barby Franco van a ser papás, algo que soñaron, buscaron y proyectaron durante años. La panelista contó que perdió varios embarazos previamente, pero fue el abogado quien sorprendió al contar que perdieron un varón dos meses antes de saber que serán padres por primera vez.

El abogado ya tiene dos hijas, pero el proyecto de familia con Barby Franco siempre estuvo presente. Primero intentaron de la manera tradicional y también acudieron a la medicina, pero la artista sufrió mucho en los procesos, principalmente por las pérdidas.

Y cuando pensaban que ya no podrían, Barby se sorprendió con la noticia de un evatest positivo, a dos meses de haber perdido un varón que le implantaron, según contó Burlando en una nota con La Once Diez.

Barby Franco quiere comerse la placenta de su bebé

“Esto es algo que veníamos buscando con Barbarita hace tiempo, pero había algunos problemitas, por lo que recurrimos a la medicina. A ella le implantaron un varoncito y al mes y medio o dos meses, perdimos el bebé”, relató el abogado.

“Fue tremendo para Barby y para mí también, pero más para ella porque se le sumó toda la medicación, una cuestión hormonal”, recordó con dolor los momentos difíciles que atravesaron durante la búsqueda.

Barby Franco anunció que está embarazada

“La cuestión es que, a los dos meses o mes y medio de esta fea noticia, Barby quedó embarazada. Ella me dijo ‘ni se te ocurra decir el sexo’ porque no sé con qué revista pactó”, cerró feliz por la llegada de su tercer hijo.

Barby Franco logró su sueño más esperado, convertirse en mamá junto a Fernando Burlando. Anunció la noticia el domingo y ya visitó un montón de programas para hablar de su primer embarazo tan buscado. En “LAM” confió que quiere comerse la placenta del bebé y hasta dijo algunos posibles nombres.

“Me da mucha intriga el tema de la placenta”, soltó Franco al aire e inmediatamente el conductor del ciclo consultó: “¿Te la vas a comer?”. Recordemos que es una práctica que varios famosos han elegido como Camilo y Evaluna Montaner, Juana Repetto y Agustina Kampfer.

“Me encanta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido el gusto al chinchulín”, explicó la morocha y con sus palabras hizo que Yanina Latorre explotara.

“No te quieras hacer la distinta, venías bien con la nota. Venía bien y ahora no la soporto. Es una locura”, le reprochó la blonda y sumó: “Es una pavada que se puso de moda y todas las que son esnob y tienen guita lo quieren hacer”.

Andrea Taboada tomó la palabra y comentó: “Yo hablé con el obstetra de Pampita por el tema de la placenta, y él dice que es opcional: no perjudica ni beneficia”.

“Todavía no estoy muy metida en el tema, pero me interesa demasiado. Capaz que lo tome como que no, pero me dijeron que es muy bueno. Me voy a informar más y después te cuento”, concluyó el tema Barby.