Falleció la madre de Donato de Santis y el chef le dedicó un emotivo posteo en redes: “Vivís adentro de mí”

Este domingo de Pascuas se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de María, la madre italiana de Donato de Santis, que falleció a sus 93 años.

Como consecuencia de este suceso, el famoso chef integrante del jurado de Masterchef decidió hacer pública la noticia a través de sus redes sociales, donde condensó allí toda su tristeza en un emotivo mensaje.

Donato de Santis emocionado

El conmovedor mensaje de despedida de Donato de Santis

En su Instagram, Donato de Santis se despidió de su querida madre: “Hoy me toca despedirme de mi Madre. Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre”, comenzó en un mensaje que el cocinero escribió tanto en italiano como en español y donde colocó un carrete de fotos junto a la amada matriarca.

“Sabes que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha, y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas, y así hacia el infinito… A veces me he preguntado adonde estarán tus juguetes, cuáles eran y si alguna vez los tuviste cuando eras niña…”, continuó.

Donato se despidió de su madre en redes

“Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida, así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias Mama”, sentenció Donato.

La emotiva despedida del chef recibió el cariño y condolencias de su más de millón y medio de seguidores, quienes expresaron infinidad de mensajes de consuelo en este posteo que llegó a los 500 mil likes. Entre estos mensajes, se pudo ver a diferentes personalidades del espectáculo y hasta Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara, la conductora del reality.

Donato se despidió de su madre en redes