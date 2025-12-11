Evite la alergia con un truco sencillo al llegar a casa

Simples hábitos cotidianos pueden reducir notablemente la alergia producida por el polen en días calurosos. Este truco mejora la respiración estando en casa.

Cuando los estornudos comienzan a ser repetitivos dentro de casa, ciertas acciones realizadas de forma automática podrían estar potenciando síntomas en épocas de alta concentración de polen. Por eso, existe un truco cotidiano que actúa como barrera inmediata y que no debemos dejar pasar para enfrentar la alergia en verano.

Este simple hábito diario evita que diminutas partículas que se adhieren al cuerpo ingresen en los ambientes donde se descansa. Se trata de una práctica necesaria para temporadas calurosas, cuando el polen queda suspendido en mayor medida y aumenta el riesgo de reacciones.

Expertos en alergias ambientales como la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología, explican que el polen viaja fácilmente y queda adherido a la ropa, el pelo y la piel, incluso después de trayectos cortos al aire libre.

Estas partículas pueden mantenerse activas dentro del hogar si no se realiza un cambio de vestimenta al llegar. Sacarse la ropa utilizada en la calle funciona como un filtro de protección que evita que las fibras del tejido transporten el alérgeno hasta las superficies del hogar. Queda demostrado que prendas como remeras, pantalones y camperas acumulan una cantidad significativa de polen cuando la estación avanza. Dejar la ropa en un cesto apartado o lavarla cuando sea posible reduce la acumulación en muebles, sábanas y cortinas. El paso inicial parece mínimo, pero representa un cambio que ayuda al sistema respiratorio y reduce la irritación nasal durante las horas posteriores a la exposición.

Por qué una ducha rápida funciona como segundo escudo Ducharse apenas se ingresa al hogar evita que el polen continúe en la piel y en el pelo.

Limpiar estas zonas con agua y jabón disminuye la probabilidad de que el alérgeno alcance almohadas, sillones y zonas de descanso donde el contacto es más prolongado.

y disminuye la probabilidad de que el alérgeno alcance y zonas de descanso donde el contacto es más prolongado. Esto reduce los síntomas nocturnos, una de las quejas más habituales entre personas sensibles.

Es importante destacar que no es necesario un baño extenso, sino un enjuague completo que retire aquello que trae el cuerpo desde la calle. Adoptar estas dos acciones simples al llegar a casa crea una barrera eficaz frente a los síntomas respiratorios que el polen provoca en épocas calurosas. Estos hábitos evitan que partículas externas circulen dentro del hogar.