Estos gestos y palabras son los que revelan inseguridad y siempre se fijan en las entrevistas de trabajo

En una entrevista laboral, nada es completamente casual. Desde la psicología , la comunicación y el mundo del trabajo, los especialistas coinciden en que ciertos gestos y palabras pueden transmitir inseguridad incluso antes de responder la primera pregunta.

Uno de los primeros indicadores que observan los entrevistadores es el lenguaje corporal . Evitar el contacto visual, encorvar los hombros o jugar constantemente con las manos suele interpretarse como falta de seguridad personal. Estos gestos aparecen de forma automática y muchas veces contradicen lo que la persona intenta comunicar verbalmente.

Otro gesto frecuente es asentir de manera excesiva mientras el entrevistador habla. Aunque puede parecer señal de interés, en contextos laborales suele leerse como una necesidad de aprobación constante. Los expertos señalan que mantener una postura estable y movimientos controlados transmite mayor confianza y claridad.

También influye la forma de sentarse. Permanecer rígido o, por el contrario, demasiado relajado puede generar una impresión negativa. La comunicación no verbal , según estudios observacionales en procesos de selección, pesa casi tanto como la experiencia profesional declarada.

Más allá de los gestos, existen palabras que llaman la atención de inmediato. Expresiones como “creo”, “tal vez”, “no estoy seguro” o “perdón” repetidas en exceso suelen asociarse a inseguridad. Aunque no siempre reflejan falta de capacidad, sí pueden debilitar el mensaje.

En entrevistas, los reclutadores escuchan con atención los muletillas verbales. Frases como “o sea”, “este…” o “digamos” indican nerviosismo y poca preparación. La elección del vocabulario influye directamente en cómo se percibe la competencia profesional.

image Gestos mínimos y palabras habituales delatan inseguridad durante entrevistas laborales, según especialistas.

Desde el ámbito del trabajo, se recomienda reformular respuestas usando afirmaciones claras y pausas breves. Hablar más lento y con frases estructuradas mejora la percepción de seguridad, incluso en situaciones de alta presión.

Por qué estos detalles pesan tanto en una entrevista

Recién a partir de aquí, la psicología explica que, en contextos evaluativos, el cerebro humano busca coherencia entre lo que se dice y cómo se dice. Cuando gestos y palabras no coinciden, se genera desconfianza automática, aunque sea inconsciente.

Diversos estudios en comunicación interpersonal y selección de personal muestran que los entrevistadores toman decisiones preliminares en los primeros minutos. Luego, la información técnica suele confirmar o reforzar esa impresión inicial.

Por eso, trabajar la forma de expresarse resulta tan importante como preparar el currículum. Pequeños ajustes en gestos y palabras pueden marcar la diferencia entre una entrevista olvidable y una oportunidad concreta dentro del mundo del trabajo.