Esto ocurre si echás vinagre a las plantas del jardín

Muchas personas hemos oído hablar de los beneficios de usar vinagre para las plantas de exterior, principalmente como herbicida en el jardín.

Desde controlar plagas hasta desinfectar materiales, hay muchas maneras de utilizar este ingrediente doméstico tan común y barato para poner fin a los problemas cotidianos de las plantas en tu jardín o bien, dentro de tu hogar.

Es de amplio conocimiento que el vinagre es un fantástico limpiador y desinfectante multiusos del hogar. Pero además, tanto el de manzana, de vino o blanco, tiene grandes propiedades que son beneficiosas para el cuidado de las plantas.

EL VINAGRE AYUDA A LA GERMINACIÓN

Podés usar vinagre para ablandar la cáscara exterior de las semillas, que es una membrana dura que irrumpe el proceso de germinación. Asimismo, poné las semillas en remojo toda la noche en un bol con agua y con 5-8 gotas de vinagre blanco. Esto ayudará a que las semillas germinen más rápidas y saludables.

Estos son los beneficios de usar vinagre sobre las plantas del jardín.

EL VINAGRE CONTROLA EL MOHO

Tiene propiedades muy beneficiosas para las plantas gracias a su contenido en ácido acético, tartárico y cítrico. Este ácido es excelente para controlar el moho que se puede generar en algunas plantas. Añadí 2 cucharadas de vinagre en una botella de tres litros de agua, agitala y rociá la planta.

EL VINAGRE REGULA EL PH DE LA TIERRA

Gracias a su acidez, el vinagre ayuda a regular el pH de la tierra, como lo hace también con la piel de las personas y nuestro sistema digestivo. Por eso, mezclá una cucharada de vinagre blanco con un litro de agua y vertelo en la maceta. Beneficiará rápidamente a las plantas acidófilas que requieren de sustrato ácido para sobrevivir.

Estos son los beneficios de usar vinagre sobre las plantas del jardín.

EL VINAGRE AYUDA A QUE LAS FLORES DUREN MÁS

Ayuda a inhibir el crecimiento de las bacterias y mantiene las flores frescas durante más tiempo. Entonces, agregá dos cucharadas de vinagre blanco junto con una cucharadita de azúcar en un recipiente con agua. Luego, utilizá esta solución para conservar las flores cortadas.

Estos son los beneficios de usar vinagre sobre las plantas del jardín.

EL VINAGRE MANTIENE ALEJADAS A LAS MASCOTAS

No hay persona que no se sienta frustrado porque sus mascotas curiosas hagan desgracias a sus plantas. El vinagre puede ser tu mejor aliado, ya que tanto a los perros como a los gatos no les gusta su olor. Por eso, podés mojar unas cuantas telas viejas en vinagre y colocarlas cerca de la maceta.