Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, subió una foto antigua y mostró su increíble cambio físico

La esposa de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, se desempeña como nutricionista y esta vez utilizó las redes sociales para concientizar. Junto a una foto “antes y después” reflexionó sobre las dietas y la importancia de una buena alimentación más allá del peso.

“El #lunesarranco, ¿cuántas veces bajaste y subiste de peso? Y cada vez que bajaste, ¿por qué lo hiciste?”, comentó el posteo. “Cada persona puede tener una respuesta distinta a esta pregunta, puede ser por salud, hoy se sabe que el exceso de peso puede desencadenar el aumento de presión, colesterol, insulino resistencia o diabetes, entre otras”, siguió.

Estefanía Pasquini y su hijo Emilio.

En el extenso posteo realizó un llamado a la concientización sobre la discriminación por el peso: “sea la causa por la que decidiste bajar de peso, el peso ideal es algo por lo que no podes guiarte si tuviste sobrepeso u obesidad”. Luego sumó: “Sí, sería estupendo vivir en una sociedad que esto no ocurra. Pero ocurre y a muchos les afecta, pero este posteo no se trata de eso”.

Estefanía Pasquini y su "antes y después"

Refiriéndose a los consejos que sus pacientes le piden respecto a algunas dietas, la nutricionista comentó: “Hacé un plan que contemple tus gustos, horarios, actividades, preferencias, posibilidades, entre otras cosas’. Y así, seguro hará el resto más fácil y siempre trabajando las barreras que no te ayudan, ya que no es solo comer bien, hay emoción, hay vida social y mucho por trabajar y para aprender a convivir”. Para concluir la publicación, tras esta extenso texto, preguntó a sus seguidores “Vos, ¿cómo vas a encarar este nuevo #lunesarranco?”.

Las respuesta al posteo de Estefania Pasquini sobre el peso

En su cuenta de Instagram, Pasquini recoge más de 136 mil seguidores. Esto se debe tanto a su fama por la relación que mantiene con el doctor Alberto Cormillot, como también por el uso que hace de las aplicaciones para informar sobre comidas, hábitos, recetas, entre otras cosas.

Estefanía Pasquini

El posteo de su “antes y después” tiene el like de más de dos mil personas, pero lo impresionante son los comentarios en el mismo. “Esta es mi cuarta vez. Ahora baje 23 kilos en 9 meses. Lo hago por salud de mis huesos. Camino 5 días 1 hora. Este es mi primer mes de mantenimiento y tengo 69 años”, comenta una usuaria poniendo como ejemplo su rutina.

“Excelente posteo, pase por mucho de lo que escribis bajo y subo, soy diabetica trato de seguir una alimentacion saludable cada vez me cuesta más y más bajar de peso hago actividad física pero con la menopausia todo me cuesta el doble”, asegura una mujer que también expresó que sufre discriminación a la hora de comprar ropa.

Por otro lado, muchos seguidores agradecieron a la nutricionista por el posteo ya que sirve de ejemplo y apoyo. “Hermoso post. Justo cuando más lo necesitaba! Gracias” y “Dra Estefi... Gracias por sus consejos y apoyo es fundamental”, son algunos de los mensajes.