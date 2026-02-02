Este rincón de tu casa influye más de lo que creés en tu claridad mental, según el Feng Shui

El bienestar no depende solo de grandes cambios; a veces, la clave está en el rincón más ignorado de la casa . Según la filosofía milenaria del Feng Shui , la forma en que cuidás tu baño influye directamente en tu claridad mental y capacidad de decisión; es hora de transformar este espacio en un refugio de armonía.

El Feng Shui es una disciplina china que organiza los espacios para fomentar la armonía. Aunque es una filosofía milenaria, investigaciones sugieren que los entornos ordenados y bien iluminados mejoran la productividad y reducen el estrés , convirtiéndose en una vía directa para mejorar la salud mental.

El profesor japonés Mizuno Zoro Akihito, experto en esta disciplina, afirma que hay un espacio del hogar que merece especial atención: el baño . Mantener esta área impecable es fundamental no solo por razones de higiene, sino porque influye directamente en el flujo de energía positiva dentro de la vivienda.

En el Feng Shui , el baño es considerado un lugar crítico en el que se puede ganar o perder energía de forma constante. Por este motivo, su limpieza diaria es indispensable para evitar que la vitalidad del hogar se agote. Akihito destaca que la limpieza del inodoro tiene efectos directos sobre nuestra capacidad de tomar decisiones.

El agua que fluye por el inodoro simboliza, en esta filosofía, la salida de la buena energía del hogar hacia el exterior. Por eso, una de las recomendaciones más importantes es mantenerlo reluciente y dejar siempre cerrada la tapa cuando no se usa para conservar las energías positivas dentro de la casa .

¿Cómo activar la abundancia en cada rincón de tu hogar?

Si buscás mejorar la energía general, existen otros consejos sencillos que podés aplicar hoy mismo. El uso de colores que evoquen la naturaleza es una estrategia fundamental para promover la calma y el equilibrio. Tonos como el verde, el azul o el amarillo suave ayudan a crear ambientes relajantes y mejoran el flujo del "chi".

Evitar el desorden es otro pilar esencial para el bienestar físico y mental. Akihito propone desechar todo objeto innecesario y mantener las superficies despejadas para permitir que la energía circule sin obstáculos. Esto coincide con estudios de psicología ambiental que demuestran que los entornos organizados mejoran la concentración.

Para fortalecer este ecosistema de armonía en casa, podés seguir estos pasos:

Integrar plantas naturales: Ayudan a limpiar el aire y mejoran el bienestar en zonas de mucho uso.

Disposición de muebles: Colocarlos de forma que favorezcan la fluidez y el diálogo.

Ventilación constante: Mantener las ventanas abiertas permite la entrada de aire fresco y renueva la energía positiva.

Finalmente, el uso estratégico de la luz y los espejos puede marcar un antes y un después en tu salud mental,. La luz natural es clave para el ánimo, mientras que los espejos amplifican la sensación de espacio,. Sin embargo, tené cuidado de no colocarlos frente a la puerta de entrada para no "expulsar" la energía que intenta ingresar.