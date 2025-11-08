8 de noviembre de 2025 - 10:38

Este es el signo del zodíaco que es más débil en el amor

Aunque son capaces de amar profundamente, su naturaleza soñadora y su miedo a la soledad los vuelve vulnerables al desengaño.

Este es el signo considerado el más débil en el amor.

Por Alejo Zanabria

Ser el signo más débil en el amor no significa carecer de cualidades positivas, sino que a menudo dejan que sus emociones los superen, complicando su vida sentimental.

Piscis, el signo más débil en el amor del zodíaco

Piscis, el último signo del zodíaco, se lleva el título del signo más débil en el amor. Regido por Neptuno, el planeta de los sueños y la fantasía, Piscis es extremadamente sensible, emocional y empático.

Esta profunda conexión con sus sentimientos los hace amar de una manera incondicional, pero también los lleva a idealizar a sus parejas y situaciones amorosas, lo que muchas veces termina en decepción.

Los piscianos (nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo) son románticos empedernidos, y su deseo de vivir un amor de cuento de hadas los hace caer en relaciones tóxicas o con personas que no siempre corresponden a su nivel de entrega.

Además, su tendencia a ver lo mejor en los demás los hace ignorar las señales de alarma, lo que les lleva a sufrir más que otros signos. Piscis suele sacrificar su bienestar emocional para mantener la paz y la armonía en la relación, lo que puede resultar en un desgaste emocional significativo.

La debilidad de Piscis en el amor radica en su incapacidad para poner límites claros y su tendencia a absorber las emociones de su pareja, lo que los deja emocionalmente agotados.

