Este es el signo del zodíaco que es más débil en el amor

Esta profunda conexión con sus sentimientos los hace amar de una manera incondicional, pero también los lleva a idealizar a sus parejas y situaciones amorosas, lo que muchas veces termina en decepción.
Los piscianos (nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo) son románticos empedernidos, y su deseo de vivir un amor de cuento de hadas los hace caer en relaciones tóxicas o con personas que no siempre corresponden a su nivel de entrega.
Además, su tendencia a ver lo mejor en los demás los hace ignorar las señales de alarma, lo que les lleva a sufrir más que otros signos. Piscis suele sacrificar su bienestar emocional para mantener la paz y la armonía en la relación, lo que puede resultar en un desgaste emocional significativo.
La debilidad de Piscis en el amor radica en su incapacidad para poner límites claros y su tendencia a absorber las emociones de su pareja, lo que los deja emocionalmente agotados.