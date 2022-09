Este es el secreto para que no se abran las empanadas

Las empanadas son un clásico de nuestra cocina y tienen múltiples variantes. Una de las más comunes son las de carne y las de jamón y queso, pero la dificultad está en que se abren y el relleno se pierde.

Las empanadas pueden ser dulces o saladas y picantes. Cualquier opción es rica, pero a veces las que son jugosas o llevan queso o rellenos propensos a derretirse y se cierran mal al cocinarse se abren y se pierde el relleno.

El truco para que no se salga el relleno de la empanada

Para que eso no pase deberemos tener en cuenta que el tipo de queso elegido es vital para que no se abran. El queso que mejor se funde sin volverse líquido es el cuartirolo. En el caso de preferir mozzarella por nombrar otro tipo, antes de se debe sacar todo el suero posible para no perder el relleno.

Así se evita que las empandas se abran y se pierda el relleno. (web)

Otro tip a tener en cuenta es poner el relleno en la masa de empanadas en frío. Por otro lado, la masa no debe ser tan finita para que al cerrarla, solamente haga falta mojar de un lado y apretar bien, casi pellizcando. Una vez ya cerradas, se hace el repulgue.

Con estas reglas, será más fácil meter al horno las empanadas y no llevarnos una sorpresa cuando las retiramos y vemos que hay masa por un lado, relleno por otro y liquido molestando la cocción.