Estallaron los memes después de que Lali Esposito anunciara su show en el Luna Park

La felicidad de Lali Espósito y la de todos sus fanáticos es inmedible y seguramente continuará toda esta semana. Y es que la artista pop anunció su primer show en vivo post pandemia. La cantante vuelve a los escenarios después de dos años y anunció la fecha de un modo revolucionario.

Lali comenzó un vivo desde su cuenta de Instagram y ante 37 mil conectados soltó que el 23 de junio se presentará en el Luna Park y que las entradas ya están a la venta.

“Amigos no lo puedo creer, después de 1160 días vuelvo a tocar en mi amada Buenos Aires, en mi amado Luna Park. Tenemos fecha de show, me voy a poner a llorar”, se la escucha decir frente a cámara donde lució relajada tomando un café y cancherísima con una remera negra, campera bien suelta de polar celeste y sus manos llenas de anillos.

“Qué emoción, bol... que emoción. Después de 1160 días de no tocar en Buenos Aires, después de la pandemia del or... de haber estado físicamente en otro país haciendo algo increíble como esta serie (Sky Rojo) pero alejada de mi ciudad y los conciertos, tenemos fecha de show en el Luna Park ¡Tenemos fecha se show en el Luna Park, carajo!”, dijo emocionada.

Y sumó: “No puedo estar más feliz, todos estos días sufrí mucho de no poder contarlo porque hoy era nuestra fecha de inicio de vida y resulta que el 23 de junio tenemos el Disciplina Tour en Buenos Aires, con quizás el mejor show de mi vida, porque ya lo que estamos planeando y craneando con todo el equipo... Ay, paren lo estoy diciendo y como que no caigo, estoy en shock”.

El lunes a la tarde hizo su gran anuncio pero días antes, Esposito venía preparando a sus fans de que algo sucedería “Atención, 04/04″, escribió en Twitter. Ante estos mensajes misteriosos, la gente no dejó de insistirle para que contara la buena nueva pero ella se mantuvo en silencio.

Lali Espósito anunció su show en el Luna park y sus fans no tardaron en reaccionar

Pero todo explotó cuando se supo que Lali cantará en vivo, su Live hizo que sus fanáticos reaccionaran en todas las redes sociales, le agradecieron por tan hermoso regalo y no dudaron en compartir memes que reflejaran su euforia y ansiedad por comprar las entradas.

Los memes de los fanáticos de Lali Espósito al enterarse del show en el Luna Park

“Acá esperando que se hagan las 8 y salgan las entradas de Lali”, “Ahora necesito ir a ese show de Lali”, “Qué manija”, “La reina vuelve al Luna”, “Vuelve ella, dará cátedra a muchas”, fueron varios de los mensajes que los seguidores de lali Espósito publicaron en Twitter.

Y claro, las frases fueron acompañadas de las mejores imágenes y memes que reflejaran la felicidad del momento.

Los memes ante el anuncio de Lali Espósito: vuelve a cantar en vivo el 23 de junio

